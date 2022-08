Non serve spendere cifre enormi per comprare sandali di grandi firme. Si può fare bella figura e risultare eleganti anche spendendo pochi euro ed avere un modello unico che non vedremo ai piedi di nessun’altra.

I sandali gioiello possono essere con tacco alto o medio, bassi o con tacco largo. Per ogni outfit potremmo avere la scarpa estiva giusta da abbinare senza dover pagare prezzi altissimi.

In estate indossiamo abiti tinta unita, in lino o seta, lunghi e ampi. I sandali preziosi potranno dare un tocco unico al nostro abbigliamento.

Con questi sandali gioiello si spende poco e si fa un figurone

Si possono acquistare dei semplici sandali infradito o con cinturino alla caviglia, senza nessuna applicazione o abbellimento. Il prezzo non sarà eccessivo.

Scegliamo il modello di scarpa e di tacco che ci piace e che slancia la nostra figura. Le infradito sono di gran moda, sia basse che con il tacco e possono essere un’ottima base per i nostri sandali gioiello.

Infatti per risparmiare potremo creare in casa quello che cerchiamo.

Potremmo rubare qualche idea dalle immagini in rete o guardando le sfilate in televisione. A questo aggiungeremo il nostro gusto e la nostra creatività. Non dovremo più sospirare davanti ad una Louboutin o una Jimmy Choo piuttosto che un sandalo Gucci o Prada.

Potremo calzare dei sandali unici e originali che ci faranno sentire bellissime.

Se amiamo il tacco 12 potremo scegliere un sandalo a spillo senza decorazioni. A questo applicheremo delle pietre dure naturali sul cinturino che abbraccia le dita del piede e otterremo una calzatura molto chic.

Modello basso ed elegante

Un sandalo basso stile francescano potrà essere trasformato con piccole pietre color diamante. Tempestando le fasce con questi cristalli lucenti il sandalo potrà essere indossato di sera per una festa sulla spiaggia risultando estremamente chic.

Una scarpa aperta con tacco medio potrebbe essere pensata per il pomeriggio o per una giornata in ufficio. Si potrebbe impreziosirla con perline colorate alternate per creare un gioco di tonalità più o meno sgargianti. Se abitualmente si indossano capi scuri, si potrà dare un tocco di vivacità all’abbigliamento grazie alle scarpe personalizzate.

Ecco che con questi sandali gioiello si spende poco e si può indossare un accessorio unico.

Anche le espadrillas possono essere impreziosite. Sia basse che con la zeppa saranno irresistibili con delle applicazioni da reperire anche tra materiali di riciclo o presso le ferramenta e le mercerie.

Un sandalo gioiello si potrebbe addirittura ottenere da un sandalo usurato. Basterà ricoprire la suola con della carta stagnola e passare della vernice sulla parte superiore della scarpa. Si può scegliere un color oro o argento e applicare delle gemme colorate. Avremo così un sandalo nuovo e divertente con una spesa davvero irrisoria.

