Rimedi più efficaci contro il freddo

Piedi freddi e mani ghiacciate sono fenomeni molto comuni in inverno. La morsa ghiacciata in cui si trova in questi giorni l’Italia può essere molto difficile da sopportare, soprattutto per le persone più freddolose.

Ci sono però dei metodi naturali che tutti possiamo attuare per vivere meglio questa stagione. Ecco di seguito i rimedi naturali più efficaci contro il freddo.

Aiutarsi con l’alimentazione

Il regolare consumo di cibi con un alto potere riscaldante aiuta a mantenere alta l’energia termica delle persone, soprattutto di quelle più freddolose. Fanno parte di questi cibi alcune spezie tipicamente invernali, come la cannella e i chiodi di garofano, o timo, zenzero, maggiorana e cumino.

Una buona abitudine potrebbe essere quella di cercare tisane che contengano queste spezie, per ottenere così un’ottima bevanda nutriente e riscaldante. Diversamente da quello che si pensa, il peperoncino non rientra in questa casistica perché ha un potere raffreddante: se ci si fa caso, infatti, dopo averlo mangiato, il primo impatto di grande caldo è subito sostituito da un raffreddamento generale. Va da sé che è meglio evitare latticini e altri elementi da consumare freddi.

Consigliabile anche la frutta secca e quella a guscio.

Praticare sport

Non è una legge ma pare esserlo, con le temperature fredde si diventa tutti più pigri. In realtà fare sport in inverno aiuta a combattere il freddo, migliora la circolazione e aumenta l’ossigenazione dell’organismo.

In più la scienza evidenzia come il freddo massimizzi il consumo di calorie: il nostro corpo, a contatto con le basse temperature, brucia calorie in quantità cinque volte superiori rispetto a ciò che avviene con temperature normali.

Docce di contrasto

Contrariamente a quanto sarebbe ovvio pensare, le docce calde non aiutano a combattere il freddo. Il consiglio utile è quello di alternare getti caldi e freddi per qualche minuto. Questo contribuirà anche a migliore la circolazione sanguigna.

Coccolare mani e piedi con gli oli essenziali

Questo rimedio è l’ideale per chi ha sempre le estremità del corpo gelate. Mani e piedi andrebbero massaggiati quotidianamente con olio essenziale alla cannella (da usare sempre veicolato, mai puro), noto anche per la sua azione rubefacente.

L’olio essenziale di ginepro agisce rimuovendo il freddo dalle ossa, mentre l’olio essenziale di miele, col suo aroma profumato, è un concentrato di energie che rende la nostra pelle morbida ed elastica.

Sauna e bagno turco

Non a caso questi trattamenti estetici sono molto utilizzati nei Paesi più freddi del mondo. La sauna agisce sul nostro corpo dilatando i pori e aumentando la traspirazione, quindi ciò provoca un aumento della temperatura corporea. Il bagno turco favorisce la circolazione sanguigna e linfatica e, oltre alla funzione riscaldante, permette espulsione delle tossine con il sudore.

Vestirsi in modo adeguato

La nonna che consiglia di vestirsi a strati ha sempre ragione. Indossare sempre la canottiera e maglioni di lana aiuterà il corpo a non disperdere calore e permetterà di affrontare meglio il gelo dell’esterno. Anche la mascherina anti-Covid aiuta a proteggersi dal freddo, anche se forse di questa si sarebbe fatto volentieri a meno.

Abbiamo visto insieme quali sono i rimedi più efficaci contro il freddo.