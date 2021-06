Tutti desiderano un giardino bello, ricco di dettagli, con un manto erboso che possa fare invidia a tutto il vicinato. Ma a volte le cose non vanno nel verso giusto. Per vari motivi può capitare che l’erba non cresca in alcuni punti. Questo può dipendere dai semi vecchi, di bassa qualità, oppure dalla poca umidità, ma anche dal terreno lavorato male. Se poi le condizioni climatiche e di mantenimento non sono adeguate la situazione non può certo migliorare. Per valorizzare le parti che non sono ricoperte dall’erba fitta, si può ricorrere a delle soluzioni originali che renderanno il giardino vivibile e funzionale.

Se siamo indecisi con queste idee geniali riempiremo le zone dove non cresce l’erba per avere un giardino curato e confortevole.

Angolo zen

Per avere un angolo di paradiso, ispirato all’Oriente, ricavare uno spazio rilassante zen rappresenta un’ottima soluzione anche per risparmiare. I materiali che serviranno per realizzarlo sono: ghiaia, sassolini, un po’ di sabbia e delle piante anche in vaso. Altro fattore per renderlo zen al 100% è l’acqua, con un telo adatto si potrà costruire un piccolo laghetto oppure si potrà acquistare una fontanella. Delimitare tutta la zona con dei sassi e poi porre all’interno tutti gli elementi.

Pallet per sedute o zona relax

Con poco sforzo e pochi euro si potranno posizionare dei pallet recuperati, pitturandoli con dei bei colori accesi per trasformarli in comode sedute. Per avere più colore e aggiungere dettagli originali sarà divertente dipingere dei sassi grandi e piccoli da disporre a piacere. Con l’aggiunta di qualche cuscino e un tavolino riciclato, si avrà un delizioso angolo relax per tutta la famiglia.

Prato sintetico e superfici in gomma

Se si hanno bambini o nipotini, per godere in tutta tranquillità di spazi verdi, si potranno disporre direttamente sul terreno superfici in gomma o prato sintetico. Si dovrà solo scegliere la dimensione e andranno sistemati dove non vi è traccia d’erba per fare giocare i più piccoli in tutta sicurezza.

