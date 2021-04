Le tecniche di riciclo creativo permettono di riutilizzare oggetti vecchi e ormai in disuso, donandogli uno scopo nuovo e altre ragioni di vita. Per entrare nella mentalità, potremmo cominciare a pensare che nessun oggetto nella nostra spazzatura è in realtà davvero inutile. Vediamo allora assieme come rendere il giardino più bello ed ecologico grazie a questi spettacolari vasi riciclati dalla spazzatura.

Trasformare dei vecchi maglioni

Un’idea per riciclare dei materiali ormai dedicati alla spazzatura e trasformarli in bellissimi vasi può essere quella di usare alcuni vecchi maglioni. Certo, un maglione di per sé, non potrebbe mai essere un vaso come si deve. Possiamo però utilizzarne uno vecchio e sciupato, ritagliando una manica e avvolgendola attorno ad un vaso brutto e antiestetico, per cambiarne l’aspetto. Grazie questa semplice e geniale idea potremo allora rendere anche i vasi in plastica più brutti ed economici dei bellissimi oggetti d’arredamento e alla moda.

Riciclare le vecchie lampadine

Un’altra idea davvero originale è quella di trasformare le vecchie lampadine ad incandescenza in bellissimi vasi trasparenti, dalla forma originale e accattivante. Avremo bisogno soltanto di un paio di pinze e di un po’ di filo: utilizzando le pinze dovremo allora togliere la base avvitabile della lampadina, rimuovendo anche le varie parti al suo interno. Facendo sempre attenzione a non rompere la parte in vetro. Una volta fatto questo, potremo allora riempire le nostre lampadine con acqua e fiori per poi appenderle grazie con l’aiuto di un filo.

Usare vecchi libri rovinati

Non molti lo sanno ma anche i vecchi libri possono diventare dei bellissimi, originali e stravaganti vasi fai da te. Potremmo vedere questa tecnica di riciclo quasi come un ritorno alla natura da parte della carta contenuta nelle pagine. Possiamo allora creare queste piccole opere d’arte, alla portata di tutti, semplicemente ritagliando un vecchio libro riempendolo con del terriccio e una piantina. Il risultato sarà proprio come vedere un fiore nascere tra le parole di un bellissimo libro.

