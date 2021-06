Sarà capitato a tutti di non avere la giusta dose di pazienza e di degustare un cibo o una bevanda ancora bollente. A farne le spese sono proprio la lingua e la bocca.

Una lingua scottata è sicuramente una sensazione fastidiosa, che provoca dolore e che non ci permette di mangiare e bere serenamente. Questa sensazione può durare per qualche ora o addirittura per giorni. Ecco perché è utile sapere come alleviare questo disagio e provare ad accelerare il processo di guarigione.

In pochi lo sanno ma quando ci si scotta la lingua sono questi i rimedi che dobbiamo subito adottare per provare sollievo.

Menta freschissima

Sappiamo bene che in caso di lingua scottata il primo rimedio immediato e sicuramente efficace è ricorrere all’acqua fredda. Grazie a questa possiamo ottenere un immediato sollievo. Oltre all’acqua un altro metodo del tutto naturale è quella di masticare della menta freschissima. Basterà mettere qualche foglia di menta in freezzer e nel momento in cui queste saranno fredde le possiamo masticare.

Latte freddo

Anche un bicchiere di latte freddo appena preso dal frigorifero permette di avere un po’ di tregua dal fastidio della lingua scottata. Questo è ideale per avvertire un immediato senso di freschezza e alleviare anche il rossore.

Consigliamo di berlo lentamente, trattenendo per qualche secondo il sorso di latte in bocca prima di ingerirlo. Questa operazione ci permette di “raffreddare” la lingua.

Patata cruda

Anche gli ortaggi si rivelano utili per lenire il fastidio da lingua scottata, tra questi menzioniamo la patata. Questa si rivela un rimedio efficace e anti-irritante. Basterà poggiare sulla lingua una fettina di patata cruda o un pezzo di buccia di patata rivolta verso l’interno. Questo metodo riduce il dolore e previene la formazione delle bolle, consigliamo di applicarlo subito dopo l’ustione così da avere maggior efficacia.

Olio d’oliva

Quando ci si scotta la lingua è possibile anche ricorrere all’integrazione di vitamine, in particolare la vitamina E. Questa stimola la rigenerazione cellulare e aiuta a guarire le piccole scottature. Un ottimo rimedio che contiene questa vitamina è l’olio d’oliva che, applicato sulla lingua, accelera il processo di guarigione.

