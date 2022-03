Con questa preziosissima erba di stagione, la frutta secca e del formaggio, potremo fare uno squisito pesto alternativo senza basilico e pinoli

La primavera comincia a riportare alla luce molte varietà di piante che possono essere utilizzate con piacere per arricchire i nostri piatti. Una di queste per eccellenza nel mese di marzo è il tarassaco, o meglio detto “dente di leone”.

Il tarassaco è un’erba spontanea i cui fiori hanno un bellissimo colore giallo. Non passa infatti inosservato nei prati o ai bordi delle strade dove cresce con grande facilità. Oltre ad avere un aspetto molto gradevole, questa pianta ha anche moltissime proprietà benefiche. Ad esempio ha ottime capacità digestive, il che è molto utile in cucina, visto che così contribuirà a rendere i nostri piatti più leggeri e salutari. La parte più utilizzata è sicuramente rappresentata dalle foglie che si possono consumare sia crude in insalate, che cotte come ripieno in torte salate o per arricchire ottimi risotti.

Ma con le foglie del tarassaco possiamo anche sperimentare un pesto alternativo. Se con questa preziosissima erba di stagione proviamo a sostituire il basilico e al posto dei pinoli utilizziamo le mandorle e invece del parmigiano mettiamo l’asiago stagionato, avremo una bella sorpresa per il nostro palato.

Andiamo allora a vedere come preparare questa deliziosa salsa, iniziando dagli ingredienti:

2 tazze di foglie di tarassaco

1 o 2 spicchi d’aglio

½ tazza di mandorle

Asiago DOP stagionato (½ tazza)

½ tazza di olio di oliva

sale q.b.

Tutti sappiamo che la ricetta tradizionale del pesto vuole che si usi un mortaio per pestare tutti gli ingredienti insieme. Ma se non lo abbiamo a disposizione possiamo usare tranquillamente un mixer oppure, come vedremo in questa versione, un frullatore ad immersione.

Iniziamo lavando e asciugando con cura le foglie del tarassaco. Mettiamo nel bicchiere del frullatore per prima cosa l’aglio e il sale e frulliamoli con frullate brevi. Tra una e l’altra ci aiutiamo con un cucchiaio per mischiare bene i due ingredienti. A seguire aggiungiamo le foglie, le mandorle, l’asiago e in ultimo l’olio, che verseremo lentamente a filo mentre mescoliamo leggermente con il cucchiaio. A questo punto frulliamo il tutto sempre un poco alla volta. Se vediamo che la salsa è troppo densa aggiustiamo aggiungendo olio.

Ed ecco pronto il nostro pesto alternativo al tarassaco, mandorle e asiago. Sarà ottimo per condire saporiti piatti di pasta o anche come salsa di accompagnamento per squisiti secondi di carne o pesce.