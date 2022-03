Svegliarsi la mattina dopo un sonno profondo e ristoratore è sicuramente la cosa migliore della giornata. Ci permetterà di avere l’energia per affrontare tutto quello che succederà. Purtroppo ci sono molti motivi per cui troppo spesso non riusciamo a dormire nel modo corretto, permettendo al nostro corpo di riposare bene e ricaricarsi. Lo stress delle giornate frenetiche, piccoli malanni di stagione, dolori muscolari o cene troppo abbondanti, sono alla base di un sonno disturbato.

Ma c’è anche una condizione ancora più particolare e delicata che può influire sul dormire bene. La gravidanza oltre ad essere un momento di grandi cambiamenti fisici e psicologici per la donna, porta con sé anche tutta una serie di piccoli fastidi quotidiani. Tra questi può comparire anche il problema di russare durante la notte.

Per evitare di russare e avere un sonno poco profondo scopriamo questi 3 facili rimedi utili soprattutto in gravidanza

Molte donne che prima non avevano mai avuto questo problema, si ritrovano durante la gravidanza a doverlo affrontare. Questo succede perché man mano che l’utero cresce, per dare spazio al bambino, va a spingere sul muscolo diaframma che è il più importante muscolo respiratorio. È facile quindi immaginare come se questo muscolo viene schiacciato l’aria faccia fatica ad entrare e uscire.

Ecco allora come si può fare per evitare di russare e avere un sonno poco profondo che ci comprometterebbe tutta la giornata.

Ossigenarsi al meglio

Fare attenzione a come si respira durante il giorno, porta dei benefici anche alla respirazione notturna. Si possono fare degli esercizi in cui ci si allena a respirare con il naso, oppure se proprio non si riesce, cercare di respirare con la bocca ma con respiri lenti.

Non andare a dormire subito dopo cena

È consigliabile, soprattutto in gravidanza, non esagerare con i pasti serali. Questo proprio per non appesantire lo stomaco prima del sonno e di conseguenza non comprimere ancora di più il diaframma, cosa che capita soprattutto da sdraiati. Anche gli zuccheri sono da ridurre al minimo perché una volta metabolizzati accelerano la respirazione.

Dormire sul fianco sinistro

Dormire su questo lato del corpo aiuta il flusso del sangue a scorrere meglio, con la conseguenza che migliora anche l’ossigenazione. Esistono anche dei cuscini particolari fatti apposta per aiutare ad assumere questa posizione durante il sonno.

In ogni caso se si russa in gravidanza è sempre bene consultare il proprio ginecologo, per accertarsi che non ci siano altre patologie e vivere in piena serenità questo speciale momento della vita.