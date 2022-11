Pazzesca serie Netflix che ci terrà incollati al divano da vedere in una sera

Freddo, giornate corte e il weekend che si avvicina. Quale occasione migliore per prenderci un momento di relax e goderci qualcosa di bello in tv. Già, perché se è pur vero che aperitivi all’aperto e lunghe passeggiate estive sono ormai un lontano ricordo, possiamo confrontarci con qualche coccola casalinga.

Infatti accompagnati da una tazza di cioccolata calda fumante possiamo staccare dal Mondo esterno e lasciarci rapire da una nuova produzione Netflix. Se siamo appassionati del genere thriller e poliziesco e non possiamo fare a meno di farci incuriosire da casi irrisolti questa serie è quello che stavamo cercando.

Con il fiato sospeso

Questa pazzesca serie Netflix che ci rapirà completamente si chiama Inside Man. Protagonista della vicenda è lo splendido e camaleontico Stanley Tucci, che forse ricorderemo nel ruolo dell’eclettico assistente de Il Diavolo veste Prada.

Stanley Tucci, nella serie Jefferson Grieff, è uno dei detective più talentuosi e celebri del suo tempo ma, dopo aver ucciso la moglie, viene condannato alla pena di morte. Recluso nel braccio della morte Jefferson Grieff riceve visite da parte di chi non riesce a trovare soluzione a casi irrisolti semplicemente rivolgendosi alla polizia. Tra queste persone compare un giorno una giornalista investigativa che tenta di risolvere un caso di sparizione. Nel cercare di risolvere il caso, ne verrà fuori un altro riguardante un’amica il cui ultimo contatto è stato con un prete atipico. Da lì non si saprà più nulla della giovane donna e questo attirerà l’attenzione dell’ex investigatore che non può certo arrendersi davanti ad un mistero.

Per una serata di suspence ecco una pazzesca serie Netflix

Oltre alla scorrevolezza dettata da buoni tempi e ritmi di regia, il vantaggio della serie è che dura appena 4 puntate. Infatti se non sopportiamo il fatto di dover vedere 10 stagioni da 20 puntate l’una per sapere come si risolveranno le cose, questo prodotto è l’ideale.

Ma non finisce certo qui perché se siamo alla ricerca di qualcosa che tenga alta la tensione tanti sono i prodotti Netflix che possiamo guardare. La recente Dahmer, ad esempio, ha catalizzato l’attenzione del pubblico raccontando la storia vera degli efferati omicidi compiuti dal serial killer.

Verte su toni più misteriosi e fantascientifici la serie The Watcher, la cui trama ruota attorno ai fatti enigmatici che avvengono in una casa appena acquistata da una famiglia agiata.

Se invece abbiamo già visto tutto quello che era possibile vedere su Netflix, possiamo sempre scegliere di virare su Amazon Prime Video e recuperare autentici film culto.