Grazie ad un maggio insolitamente caldo sono già scattati i fine settimana al mare. Molti salgono in auto e percorrono centinaia di chilometri passando delle ore sulla strada per fare un week end su una delle nostre spiagge. Con la stessa spesa e forse con meno tempo, è possibile trascorre 2 o 3 notti in una delle più belle capitali d’Europa, Barcellona. Oltre a essere una splendida città, la capitale catalana ha anche una fantastica spiaggia. Molti ignorano che possono trascorrere due notti in questa località spendendo anche meno di 300 euro a persona, compreso il viaggio aereo.

Barcellona è molto ben collegata con l’Italia grazie a voli frequenti e tutto sommato a buon mercato. Una volta giunti all’aeroporto di El Prat, il principale della città, si può raggiungere il centro con la metropolitana. Oppure si può prendere l’Aerobus che collega in modo rapido e frequente l’aeroporto al centro di Barcellona, in particolare a Plaça de Catalunya. Da qui partono le famose Ramblas e gli autobus che portano a Barceloneta, la spiaggia della città.

L’Aerobus impiega circa 35 minuti per percorrere il tragitto dall’aeroporto al centro. Il costo del biglietto è di 5,90 euro a tratta. Con la metropolitana il tragitto è di circa 40 minuti e il prezzo per ogni corsa dall’aeroporto verso il centro della città è di circa 5 euro.

Meno di 300 euro per un fine settimana di due notti a Barcellona in 4 stelle con volo aereo

In questo periodo ci sono moltissime offerte per trascorrere due o tre notti a Barcellona. Il costo di molte di queste si aggira attorno ai 200 euro, compreso il viaggio aereo. Ovviamente ci sono alcune variazioni di prezzo a seconda del periodo scelto e dell’aeroporto di partenza.

Per esempio è possibile partire da Milano venerdì 24 giugno e tornare domenica 26 giugno, spendendo meno di 300 euro a persona. I prezzi non variano di molto partendo da Roma. Nella quota è compreso il viaggio aereo di andata e ritorno e due notti in un hotel a 4 stelle nel centro di Barcellona. Il volo è di circa un’ora e 40 minuti.

Quindi partendo venerdì mattina da Milano alle 10.00, a mezzogiorno e mezzo si potrebbe essere nel centro di Barcellona a mangiare sulle Ramblas. Dopo aver preso possesso della camera in albergo, si potrebbe dedicare il pomeriggio alla visita della città e la sera lasciarsi andare alla movida. Si potrebbe dedicare parte della giornata di sabato ad un bagno sulla spiaggia di Barceloneta e trascorrere la sera tra i locali della città. La mattina di domenica si prepara il ritorno e nel tardo pomeriggio si fa rientro a casa.

Un ultimo suggerimento utile per chi non vuole spendere una cifra da capogiro. Non tutti i fine settimana hanno lo stesso costo. Lo stesso programma nello stesso albergo potrebbe costare anche il doppio in un fine settimana diverso. Quindi prima di prenotare è consigliato valutare le varie opzioni.

7 notti con la stessa cifra in 2 meravigliose isole

Con meno di 300 euro per persona è possibile anche fare una vacanza di 7 giorni in un posto fantastico. Può sembrare incredibile ma con questa cifra è possibile trascorrere 7 notti in una delle isole più belle delle Canarie, Lanzarote. Alloggiando in un appartamento a 600 metri dal mare. Oppure con meno di 300 euro è possibile trascorrere sempre 7 notti nella isola meravigliosa di Brac in Croazia. Questi costi sono comprensivi di pernottamento e di volo andata e ritorno.

