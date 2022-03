Sono infiniti e tutti incredibilmente gustosi i metodi per cucinare le patate. L’ortaggio più amato da grandi e piccini è capace di rendere davvero spettacolari piatti che spaziano dagli antipasti ai contorni. Infatti, nessuno può resistere ad una porzione di patate fritte fatte a regola d’arte, oppure a un piatto di patate al forno. Per questo motivo, oggi vogliamo suggerire una ricetta che possiamo realizzare in poco tempo proprio utilizzando quest’ortaggio. Quelle che vogliamo preparare sono delle particolari crocchette ripiene che faranno la gioia di adulti e bambini. Non le cuoceremo al forno, ma basteranno una padella e pochi minuti per ottenere una cena super sfiziosa e dal sapore incredibile. Il risultato saranno delle patate croccanti, per un piatto saporito che non vedremo l’ora di replicare per i nostri amici e parenti.

Ingredienti

300 g di patate;

120 g di gorgonzola;

4 uova;

40 g di farina 00;

50 g di pangrattato;

1 l di olio di semi di arachidi;

un ciuffetto di prezzemolo;

sale q.b.

Non le solite crocchette al forno, ma queste golose patate croccanti e filanti da preparare in padella pronte in un attimo

Laviamo le patate e lessiamole in abbondante acqua con un pizzico di sale. Quando, infilzandole con una forchetta, saranno tenere, potremo spegnere la fiamma. Peliamole e schiacciamole con uno schiacciapatate. Aggiungiamo alle patate 2 uova, il sale e il prezzemolo lavato e tritato finemente. Lavoriamo il composto con le mani in modo da incorporare per bene tutti gli ingredienti. Il risultato sarà un composto malleabile ed omogeneo. Tagliamo poi il gorgonzola a cubetti e teniamolo da parte. In 3 scodelline mettiamo le restanti 2 uova, il pangrattato e la farina. Con le mani formiamo delle palline e al centro mettiamo un pezzetto di gorgonzola. Chiudiamo la pallina e ripetiamo con il resto del composto il procedimento finché avremo ingredienti a disposizione.

A questo punto versiamo l’olio in padella e facciamolo scaldare. Nel frattempo, passiamo le crocchette ripiene prima nella farina, poi nell’uovo ed infine nel pangrattato. Quando l’olio sarà bollente, facciamo cuocere le crocchette poche alla volta in modo da garantire una frittura omogenea. In pochissimo tempo, le crocchette saranno dorate al punto giusto e potremo rimuoverle dall’olio usando una schiumarola. Poggiamole sulla carta per fritti per assorbire tutto l’olio in eccesso.

Consigli

Se vogliamo garantirci una frittura perfetta per le nostre crocchette, scegliamo l’olio di semi di arachidi. La temperatura giusta per l’olio di semi di arachidi è 180 gradi. Se possibile, controlliamo la temperatura con un termometro da cucina. Il consiglio è quello di abbassare la fiamma quando l’olio inizia a bollire. Invece, quando immergiamo il cibo da friggere nell’olio bollente aumentiamo la fiamma in modo da ridare velocemente all’olio la temperatura ideale. Dunque, non le solite crocchette al forno ma una versione filante e super golosa. Per renderle uniche, accompagniamole con una ghiotta salsa allo yogurt oppure con una dal sapore piccante.

