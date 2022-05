Anche all’estero noi italiani ci facciamo sempre riconoscere. In particolare, basta vedere i carrelli della spesa in fila alle casse per capire dove sono i nostri connazionali. Dietro a tanta pasta e alla passata o polpa di pomodoro, quasi sicuramente c’è un italiano. Moltissimi, poi, sanno preparare la passata a casa, la cosiddetta conserva. Da Nord a Sud, infatti, a fine estate si spende una domenica in famiglia a pelare i pomodori e cuocerli per fare appunto la passata a casa.

Chi, però, non ha questa fortuna deve trovare delle alternative come comprarla al supermercato. In particolare, gli esperti ci dicono che queste polpe e passate di pomodoro sono le migliori in commercio al supermercato.

L’analisi di Altroconsumo

Gli esperti di Altroconsumo hanno analizzato una ventina di marche presenti nei comuni supermercati e ipermercati. I criteri per valutare le polpe e le passate sono stati l’assenza di batteri o pesticidi e la completezza delle informazioni presenti sull’etichetta.

In particolare però, Altroconsumo ha usato anche altri criteri di ordine qualitativo per stabilire chi sia il migliore. Più specificatamente, si è presa in considerazione la qualità stessa del pomodoro. In particolare, la quantità di zuccheri presenti, il residuo secco, il pH e l’acido lattico.

In seguito, si è passati ad analizzare in laboratorio l’eventuale presenza di pesticidi, muffe varie ed impurità. Infine, come già ricordato sopra, gli esperti hanno analizzato l’etichetta per rilevare eventuali omissioni importanti come il termine di conservazione o le quantità di materia prima inserite.

Queste polpe e passate di pomodoro sono le migliori in commercio al supermercato secondo gli esperti

Quindi, gli esperti hanno selezionato sei marchi di altissima qualità e li hanno messi a confronto. Il risultato finale vede la polpa di pomodoro dell’Esselunga in prima posizione, seguita da Casar Polpadoro finissima in seconda posizione. Ad arrivare terzo è stata la De Rica polpa pronta 100% italiano e al quarto posto troviamo Viviverde Coop polpa di pomodoro finissima biologica. In quinta posizione, infine, la De Cecco polpa a pezzettoni. Troviamo poi la Mutti polpa di pomodoro in finissimi pezzi.

A seguire, Cirio la finissima polpa di pomodoro e la Petti polpa di pomodoro finissima il polposissimo. Ora, quindi, non abbiamo più scuse per preparare questo ottimo piatto di pasta con questa salsa.

