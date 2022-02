Chissà quante Lettrici ricorderanno la famosa pubblicità del genio del pulito che rendeva la casa luccicante. “Che pulito e che splendore”, recitava il suo adagio. Pensare che negli anni ’80 non avremmo mai pensato di vivere quotidianamente alle prese con mascherine e prodotti disinfettanti. Oggi più che mai, quindi, diventa importante scegliere i prodotti giusti. Magari anche aiutati dalle campagne pubblicitarie, con importanti testimonial del Mondo dello spettacolo. Oppure, andando a riprendere i sempre utili ed efficaci rimedi della nonna. Ed è vero che pulito è bello, ma è anche vero che troppo pulito in realtà potrebbe far quasi l’effetto contrario. Cerchiamo di capire il perché nell’articolo della nostra Redazione. Quindi prestiamo attenzione a questi 5 banali errori che potremmo commettere quotidianamente.

È sempre più importante leggere l’etichetta del prodotto

Leggere l’etichetta dei prodotti che usiamo sia per la lavatrice che per la lavastoviglie o per i prodotti di pulizia è fondamentale. Oggi le normative sulla sicurezza impongono delle etichette molto corpose. Cosa che quasi sempre ci porta a evitare di conoscere cose istruttive. Eppure, leggere almeno i componenti chimici è davvero importante. Usando, infatti troppi prodotti, rischiamo poi che il risciacquo non sia sufficiente per togliere il detersivo. Per la foga di pulire e igienizzare, andiamo così a lasciare detersivo nelle fibre dei nostri capi o sulle stoviglie in cui poi mangiamo.

Attenzione a questi 5 banali errori che possiamo commettere nel pulire casa sprecando tempo e denari inutilmente

E per i pavimenti? Idem, come sopra. Inoltre, facciamo attenzione anche agli strumenti che utilizziamo. Le scope andrebbero lavate con acqua calda una volta a settimana, per evitare di spostare lo sporco da una parte all’altra. Così, come lo straccio per pulire per terra. Sarebbe buona cosa lavarlo ogni volta che si è finito di pulire i pavimenti e lasciarlo asciugare completamente. Eviteremo così la formazione di batteri che poi non faremo altro che sparpagliare di nuovo sul pavimento.

Anche la stessa aspirapolvere ha bisogno di avere il sacchetto sostituito con frequenza. Riutilizzando sempre lo stesso, ne rischiamo la rottura e la conseguente fuoriuscita della polvere. Sostanze molto volatili, che, oltre che a respirarle andrebbero nuovamente a depositarsi sui mobili. Andando così ad aprire un ciclo vizioso senza fine che non ci troverebbe mai definitivamente soddisfatti delle pulizie di casa.

