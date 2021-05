Per divertirsi tutti in compagnia serve ben poco! Ecco perché alcuni dei giochi che più amiamo sono relativamente semplici. Tra questi ne spicca uno amato da grandi e piccini. Ecco perché con l’arrivo della bella stagione possiamo riscoprire questo divertentissimo sport all’aperto perfetto per famiglie e amici quasi a costo zero!

Un gioco antichissimo

Parliamo di un gioco antichissimo noto con il suo nome inglese: il badminton. In Italia questo gioco è conosciuto anche con il nome volano, che indica la “pallina” che viene colpita. Il badminton è infatti uno sport che ricorda il tennis. I giocatori devono infatti passarsi il volano, di forma conica, tramite una leggera racchetta ciascuno. Pare che questo sport risalga a 2.000 anni fa e arrivi dall’India.

È diventato però una vera disciplina sportiva in Inghilterra e ha preso proprio il nome dal primo castello in cui è stata disputata una partita ufficiale di badminton. Dal 1992, inoltre, il badminton è entrato di diritto tra le discipline olimpioniche. Le partite a livello professionale richiedono anche l’utilizzo di una bassa rete che distanzia i giocatori. Noi però possiamo utilizzare il badminton per divertirci in compagnia anche senza nessun attrezzatura particolare!

Perfetto per la bella stagione

Per fortuna il badminton è accessibile a tutti e con l’arrivo della bella stagione possiamo riscoprire questo divertentissimo sport all’aperto perfetto per famiglie e amici quasi a costo zero. In commercio è infatti possibile trovare kit che comprendono alcune racchette e alcuni volani per pochi euro. Questo gioco può quindi sostituire i tradizionali racchettoni in spiaggia, ma anche diventare il gioco perfetto per i pomeriggi in montagna.

La racchetta è inoltre molto leggera e quindi è facile da utilizzare anche dai più piccoli! Non c’è inoltre limite alla fantasia. Si può giocare uno contro uno, a coppie, o perfino tutti contro tutti! L’importante, come sempre, è semplicemente quello di divertirsi e passare dei bei momenti all’aria aperta.