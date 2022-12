Con la turbina domestica rotante produrre energia non è mai stato così facile ed economico

È tutta italiana la nuova turbina domestica che cerca di superare i limiti dell’eolico. Permette di produrre in casa energia pulita e soprattutto gratuita grazia alla forza del vento. Un po’ come l’eolico da balcone ma con direzione variabile. Si tratta di un brevetto italiano e si chiama Airon. Vediamo nei prossimi paragrafi come funziona questo rivoluzionario sistema.

Ovviamente si è già parlato ampiamente di produrre energia elettrica sfruttando il vento. Ed esiste, infatti, una larga gamma di pale eoliche, anche da balcone. Che permettono l’installazione anche in casa. Ma tutte hanno un grandissimo limite: si muovono solo in una direzione che può essere verticale oppure orizzontale. E se il vento soffia da un’altra parte sono totalmente inutili. E non producono energia. Con la turbina domestica rotante produrre energia diventa facile e continuo. Ecco come funziona Airon, il nuovo prototipo che presto sarà in commercio.

L’innovazione italiana sull’energia eolica

Si tratta di una turbina domestica innovativa che va a superare tutti i limiti delle pale eoliche. Ovvero il poter sfruttare la direzione del vento. Avendo eliche autorotanti progettate a geometria che varia in base alla direzione del vento può funzionare sempre. Indipendentemente da quale direzione ha il vento.

Inoltre la turbina presenta anche un sistema molto particolare di rotazione doppia, sia orizzontale che verticale. In questo modo si permette di avere performance migliori anche con turbine molto piccole e anche con poco vento, sfruttando sempre la sua forza.

Energia gratis e pulita in ogni casa

Il brevetto depositato presenta moltissimi vantaggi tra i quali spiccano la bassa rumorosità. È risaputo, infatti che le pale eoliche sono molto rumorose. Ma in questo caso a inizio e fine rotazione un sistema innovativo non permette battute che facciano rumore. È stato studiato, inoltre, un sistema di cuscinetti ad acqua per ridurre al minimo gli attriti.

Infine, grazie alla sua forma molto simile a quella di un albero, questa turbina eolica ha anche un impatto ambientale migliore rispetto alle pale tradizionali.

Con la turbina domestica rotante produrre energia è possibile anche con poco vento

Grazie ad uno studio di contrappesi che ne bilanciano la struttura, la turbina funziona producendo continuamente energia anche quando c’è poco vento. E questo permette di avere energia elettrica gratuita per l’abitazione.

Di questa turbina, però, per ora c’è solo un prototipo e non è stata ancora commercializzata su vasta scala. Ma se si pensa che dall’antico Egitto si sfruttava il vento, non può che essere il nostro futuro quello di tornare a produrre energia in questo modo. Al momento l’energia eolica riesce a fornire solo il 5% del fabbisogno mondiale. Ma è un settore in continua crescita, come conferma anche il prototipo di cui abbiamo parlato in questo articolo.