Niente panico se restiamo senza carta da forno per i biscotti o la pizza: ecco il rimedio geniale

A volte, potrebbe capitare di aprire la dispensa e scoprire che si è esaurita la carta da forno. In attesa di ricomprarla, esistono dei metodi alternativi per sostituirla e cuocere comunque le nostre pietanze nel forno ed ecco quali sono.

In cucina, è importante avere sempre non solo gli ingredienti giusti, ma anche le attrezzature per cucinare al meglio. Perché è davvero fastidioso quando stiamo preparando un piatto, accorgerci che ci manca qualcosa di fondamentale. Infatti, quante volte, aprendo la dispensa, ci siamo accorti che ci manca qualcosa di necessario per poter cucinare al meglio.

E non solo le uova o il burro, come, a volte, potrebbe succedere. Oppure lo schiaccianoci o qualche aggeggio utile per agevolarci nella preparazione del nostro piatto. Per questo è importante sapere quali siano le pentole da avere sempre in casa.

Ci sono degli utili consigli della nonna che ci aiuteranno a risolvere il problema della carta da forno finita

Già gli errori in cucina, anche impensabili, sono dietro l’angolo. E, in più, potrebbe accadere di rimanere senza carta da forno. La finiamo, ci scordiamo di prenderla, tutto è pronto per infornare e non sappiamo come fare. Una vera seccatura che, in genere, succede quando i negozi sono chiusi. A maggior ragione, avendo degli ospiti a cena che dobbiamo servire.

Eppure, niente panico se restiamo senza carta da forno. Con un po’ di fantasia e le giuste dritte, infatti, possiamo tranquillamente accendere il nostro forno e cuocere senza paura di bruciare nulla. Come sostituire la carta da forno, insomma, non è qualcosa per il quale arrendersi. Se restiamo senza, in fondo, è più facile di quello che avremmo potuto pensare. E il nostro piatto sarà salvo.

Ecco alcune delle soluzioni utili per rimediare al problema della carta da forno esaurita

Il tutto, grazie a dei rimedi della nonna che, come sappiamo, in tante occasioni sono dei veri toccasana. E non solo in cucina, ma per molte situazioni che dovessero capitarci in casa. Anche perché, il più delle volte, sono facili da usare in alternativa. Esattamente come nel caso della carta da forno quando restiamo senza.

Vediamo come fare. A volte, basta utilizzare dei semplici ingredienti che abbiamo in casa, come burro e farina. Che sono indicati per i dolci. Non dovremo far altro che ungere la teglia, per bene, in tutta la superficie col burro. A questo punto, aggiungiamo un paio di cucchiai di farina inclinando la teglia per ridistribuirla e il gioco è fatto. Attenzione, però, che così facendo cambieranno i tempi di cottura e, soprattutto, il contenuto dei grassi.

Niente panico se restiamo senza carta da forno perché le alternative non mancano per dolci e salati

Se, invece, fossimo alle prese con delle ricette salate, allora potrebbero fare al caso nostro olio di oliva o olio di semi. Anche in questo caso, non dovremo far altro che oliare la nostra teglia. Importante è non esagerare. Non solo questi che, magari, sono rimedi che in tanti conoscono.

Esiste anche una soluzione inaspettata ed è la carta stagnola. Che è particolarmente adatta, ad esempio, per fare i biscotti di Natale o, magari, per delle piccole focaccine. Evitiamola, invece, con le torte. Come si vede, niente panico se dovessimo rimanere senza carta da forno. I rimedi ci sono e ci fanno risparmiare euro.