Tutto da visitare questo meraviglioso borgo in cui vedere l’albero di Natale più grande del Mondo

Tempo di Natale ed alberi, presepi e luminarie brillano in tutte le nostre città. Ormai tutti gli addobbi natalizi fanno bella mostra di sé in ogni casa. Oggi andremo a scoprire una delle tante peculiarità del nostro Paese. In un comune dell’Umbria, infatti, è stato creato l’albero di Natale più grande del Mondo. Andiamo subito a vedere qual è.

Si trova in centro Italia, una delle regioni più piccole ma più belle in assoluto del nostro Paese. Pur non avendo sbocco sul mare, può vantare paesaggi davvero mozzafiato, con città molto caratteristiche. Alcune delle quali, sotto Natale, si trasformano in veri e propri presepi. Una di queste, poi, merita più di altre una visita proprio in questo periodo. Stiamo parlando di Gubbio, in cui è possibile vedere l’albero più grande del Mondo.

Quasi 800 metri, dalle mura medievali fino alla Basilica di Sant’Ubaldo. Lungo le pendici del Monte Ingino, alle spalle della città, ogni anno, dal 1981, un gruppo di volontari del paese lavora per illuminare questo albero. Si parte a settembre e in poco meno di tre mesi tutto è pronto per l’accensione, che avviene prima dell’Immacolata. Uno scenario davvero suggestivo, con un unico grande albero illuminato, entrato di diritto nel Guinness dei Primati.

Basterebbe solo questo per visitare Gubbio, ma la cittadina mette a disposizione del turista tanto altro. Una delle più belle dell’Umbria, ricca di storia e opere d’arte.

Tutto da visitare questo meraviglioso borgo umbro dove si respira aria medievale

Un saliscendi continuo, questa è la prima cosa che colpisce della città. Degli ascensori posizionati in luoghi strategici possono aiutare i più pigri o coloro che non hanno la possibilità di camminare per molto tempo. Se si arrivasse in macchina, si potrebbe lasciarla nel grande parcheggio vicino al Teatro Romano e da questo monumento iniziare la visita. Insieme all’Antiquarium, il museo che raccoglie tutti i reperti trovati nella zona degli scavi.

Successivamente, a poche decine di metri, ecco la chiesa di San Francesco dei Muratori, opera della seconda metà del 1200. La leggenda dice che è proprio qui che il Santo indossò per la prima volta il saio che diede poi origine all’ordine dei francescani.

Cosa vedere a Gubbio in un giorno

La fontana dei matti, vicino a Palazzo Bargello è uno dei simboli della città. Gubbio è una città assai creativa e burlona e si può prendere la “Patente da Matto” semplicemente facendo tre giri intorno alla fontana e acquistandone una nei negozi intorno. Al solo costo di 3,5 euro, si può entrare a far parte di questa speciale categoria.

Il monumento principe della città è però il Palazzo dei Consoli in Piazza Grande. Un’opera diventata celebre grazie alle tante scene della serie tv Don Matteo, girata in città.

Infine, merita una visita il Duomo. Al termine della ripida salita di via XX Settembre, ecco la basilica dedicata ai Santi Giacomo e Mariano, con il blu dominante nei suoi affreschi. Prendendo poi la funivia si può arrivare fino alla chiesa di Sant’Uboldo, dove campeggia la stella cometa del grande albero.

Quindi, è tutto da visitare questo meraviglioso borgo in cui poter passare una o più giornata a contatto con la storia. Gubbio, in Umbria, un luogo davvero da visitare durante le feste. Magari dopo una sosta in Toscana.