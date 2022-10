Alcuni consigli utili su come potremmo proteggere la pelle da vento e freddo

Il weekend appena trascorso ha fatto segnare in tutta Italia temperature decisamente sopra le medie stagionali. Dopo un’estate torrida, interrotta solamente da qualche violento temporale, anche l’autunno si è presentato in maniera anomala.

Il freddo tarda ad arrivare, piove sempre meno, e ci si copre un po’ solamente al mattino presto o alla sera tardi. Sotto molti punti di vista è qualcosa di piacevole, sotto altri di abbastanza preoccupante.

La protezione della pelle è importante tanto con il caldo quanto con il freddo. Tuttavia gli accorgimenti da prendere, ovviamente, variano a seconda del periodo. Il pericolo più grande è indubbiamente la secchezza. Le screpolature, con le basse temperature, sono all’ordine del giorno.

Siccome prevenire è sempre meglio che curare, sarebbe meglio iniziare a prendere i dovuti accorgimenti ora, prima di farlo quando arriverà il freddo più intenso.

Proviamo allora a dare alcuni consigli con cui potremmo far sì che la nostra pelle non soffra il cambio di clima che dovrebbe essere imminente, secondo alcuni meteorologi.

Una delle basi principali è sempre l’alimentazione. Un consiglio che va bene in qualsiasi momento dell’anno è quello di bere acqua sempre durante la giornata. Pochi sorsi distribuiti su diverse ore servono a mantenere idratata la pelle. Oltre a questa, possiamo anche assumere tisane o tè, soprattutto di sera o dopocena.

Alcuni consigli utili su come potremmo proteggere dal freddo la nostra pelle

Dopodiché, dovremmo intervenire direttamente sulla pelle evitando di usare saponi e detersivi troppo aggressivi. Con il freddo, essi andrebbero a rovinarla ancora di più. Quindi, si consiglia l’uso di guanti quando si lavano i piatti e di dedicare qualche secondo in più all’asciugatura perfetta soprattutto delle mani. Poi, diventa fondamentale la scelta della crema e degli oli da applicare sulla nostra pelle. Possiamo anche optare per il fai da te, unendo insieme alcuni ingredienti.

Un altro suggerimento è quello di evitare docce e bagni con acqua troppo calda. Se dovessimo superare i 40 gradi, infatti, potremmo privare la nostra pelle di quella protezione naturale di cui è normalmente dotata. Questo avrebbe come conseguenza di renderla più vulnerabile agli attacchi degli agenti esterni.

Come proteggerla in autunno e in inverno dal freddo

Ovviamente, anche una pulizia, almeno settimanale, la aiuterebbe molto. Si può optare per due tipi di maschere. Una che la idrati, con il burro di karité come ingrediente principale e una che la purifichi. In questo caso sono le argille ad andare per la maggiore. Si possono alternare ciclicamente, a settimane alterne, in modo che siano più efficaci.

La natura offre tutto quanto necessitiamo per conservare al meglio la propria pelle anche nel periodo peggiore, quello più freddo. L’importante è avere costanza nella protezione e non farlo solamente quando sentiamo che si sta rovinando. Perché, anche se abbiamo visto alcuni consigli utili su come potremmo proteggere la pelle, sappiamo perfettamente che senza il giusto impegno, ognuno di questi potrebbe rivelarsi vano. La cura di noi stessi dovrebbe essere sempre in cima ai nostri pensieri, in ogni stagione e con ogni tipo di clima.

