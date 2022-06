La scelta tra bikini, tre pezzi o costume intero dipende molto dal proprio gusto personale e da particolari caratteristiche fisiche. Variare è importante, ma puntare sul modello di bikini giusto lo è ancora di più.

Esattamente come accade per gli outfit d’abbigliamento, il giusto costume è in grado di aumentare la nostra sicurezza e farci sentire belle e apprezzate.

Esistono dei colori in grado di valorizzare l’abbronzatura, per cui è importante non solo la scelta del modello perfetto, ma anche la giusta colorazione. La selezione di modelli che segue è perfetta per ottenere il massimo in entrambi i casi. Questi modelli valorizzano le donne con il fisico a pera, ovvero quelle con qualche rotondità sulla zona delle cosce, ma con un busto molto sottile.

Eppure, molti di essi sono costumi perfetti anche per chi ha la pancia e vuole camuffarla un po’, per aumentare la propria autostima.

Se le spalle sono strette più dei fianchi

Chi ha un fisico a pera dovrebbe sempre puntare su bikini a fascia o a triangolo nella parte superiore del corpo. Tra le novità della stagione troviamo, ad esempio, modelli con stampe e decori di frutta e verdura come quelli proposti dal Brand Shein. Per esempio, a una fascia monocolore viene abbinato uno slip con stampa ananas oppure una fantasia tropicale sui toni neutri, in abbinamento a top bikini a conchiglia.

Il bikini a vita alta è un modello perfetto per fisici a pera, ma anche per chi ha un po’ di pancetta. La particolare forma a “V” snellisce otticamente la pancia e sfila la figura. Il Brand Decathlon, ad esempio, ne propone un modello con tessuto solido e in tinta blu tiffany al prezzo di 19,99 euro.

Con la pancia o il fisico a pera, è impossibile resistere a questi costumi tra i più belli della stagione

Un modello perfetto per entrambe le tipologie di fisico è anche il costume intero. Merita una menzione sicuramente il modello cut on in vita halter. Si tratta di un modello con scollo sui fianchi e lavorazione a rete. Il top è a triangolo e bisogna annodarlo intorno al collo. Importantissimo sarà giocare con il colore giusto e il verde oliva sembrerebbe tra le soluzioni migliori.

Il Brand Bikinistill, poi, propone un’altra novità di stagione, perfetta con la pancia o il fisico a pera. Si tratta del monokini a costine asimmetrico in tinta rosa e giallo fluo.

