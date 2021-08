Guadagnare una meravigliosa tintarella estiva richiede ore e ore di esposizione solare e una buona dose di crema idratante e protettiva. Si tratta di un vero e proprio sacrificio, ripagato dalla grande luminosità che la pelle acquisisce e dall’incredibile tocco oro che la fa risplendere. Esistono, tuttavia, alcuni semplici trucchi che aiutano a vivacizzare l’abbronzatura e a darle la giusta importanza. Per esempio, l’utilizzo di alcune cromie e di certe colorazioni come il color champagne. Si tratta di un perfetto mix tra brillantini oro e argento, ideale per tutti i tipi di pelle. Sembra impossibile ma per risaltare l’abbronzatura e apparire radiose basta usare questo colore luminosissimo e sempre molto chic.

Come usare il color champagne nel trucco o nei propri outfit per ogni occasione

A metà tra beige e grigio, il color champagne fonde perfettamente minuscole pagliuzze oro con altre argentate. Impossibile non innamorarsene al primo sguardo e la buona notizia è che questo colore dona praticamente sia alle donne con la carnagione chiara che olivastra.

Il color champagne nel trucco è tipico della zona occhi e dell’illuminante. Per quanto riguarda l’illuminante color champagne, suggeriamo di leggere i consigli presenti in questa guida di make up.

Per gli ombretti la scelta migliore è senza ombra di dubbio l’ombretto cremoso champagne, perfetto per durare più ore sul viso senza rischio di caduta. Il color champagne dona particolarmente alle donne con occhi verdi e nocciola e con capelli castani con sfumature miele.

Ma questo ombretto è anche perfetto per aprire lo sguardo e alzare la palpebra e per donne più adulte. Ed è fondamentale contro gli occhi stanchi!

Il color champagne è anche la tinta ideale per accessori di ogni tipo, da collane, a bracciali e anelli. È possibile trovare questa colorazione anche sui sandali bassi a infradito e allacciati alla schiava.

Come dimenticare i costumi color champagne in lurex? Sia come bikini che come costume intero, il color champagne è la vera tendenza per quest’estate. Perfetto per far risaltare l’abbronzatura e per illuminare l’incarnato.

Il vero tocco di classe durante le serate estive saranno bellissime pochette da portare in una mano e proprio nei toni dello champagne. Questo tocco di glitter illuminerà anche l’outfit più semplice.