La stagione estiva è ufficialmente iniziata. C’è chi attende le tanto agognate vacanze e chi invece ha la fortuna di vivere in un posto di mare e può usufruire della spiaggia in ogni momento. L’estate sarà ricca di aperitivi al tramonto, giornate di relax, tintarella e tuffi in un mare cristallino. Non facciamoci trovare impreparate e compriamo tutto il necessario per essere alla moda anche in spiaggia o in piscina. Un cappello glamour che ci protegge dal caldo. Un costume che risalta i nostri punti di forza e copre i piccoli difetti. Ma anche dei bijoux che esaltano l’abbronzatura e abbelliscono il nostro outfit da spiaggia.

Non sottovalutiamo il copricostume

Il copricostume è un indumento che non può mancare nelle nostre giornate al mare. Comodo, pratico, ma anche alla moda. Perfetto per chi non vuole rimanere in costume e chi preferisce coprirsi durante le passeggiate sul bagnasciuga. Quando parliamo di copricostume, pensiamo subito al pareo. Un indumento dal tessuto leggero che può fungere da gonna o da abito intero. Dipenda da come lo si indossa. Spesso ha gli stessi colori del costume e si abbina perfettamente ad esso.

Oltre al pareo, ecco cosa potremmo indossare in spiaggia o in piscina per essere glamour e per nascondere qualche difetto

Ma i copricostumi, negli anni, sono diventati sempre più modaioli e particolari. Modelli, tessuti e stampe si sono rinnovati nel tempo. Se non vogliamo indossare il solito copricostume, possiamo optare per una camicia rigorosamente oversize. Un capo di abbigliamento semplice, ma confortevole e molto femminile. Possiamo decidere di lasciarla aperta, così da far intravedere il costume, oppure chiuderla e coprire i piccoli difetti. La camicia oversize è realizzata con un tessuto fresco e morbido, perfetta da indossare durante un aperitivo, oppure da sfoggiare in giro per i negozietti.

Non lo avremmo mai detto, ma anche il kimono e le vestaglie da spiaggia potrebbero essere un’alternativa glamour al classico pareo. Un trend che si riconferma in ogni stagione. Pratico, colorato, perfetto da indossare in piscina e durante un aperitivo. Un capo di abbigliamento da portare sempre in valigia e da abbinare a dei classici short, oppure da indossare solo con il costume. Ma non dimentichiamo anche la classica tunica, protagonista immancabile delle giornate al mare. Un capo di abbigliamento che possiamo scegliere in tantissimi colori, fantasie e lunghezze. Fresco e leggero, ma rigorosamente glamour e sempre alla moda. Quindi, oltre al pareo, ecco cosa potremmo indossare per sentirci a nostro agio ed essere sempre modaiole.

