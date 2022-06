Il matrimonio, di per sé, è già un sogno che si realizza per tante giovani coppie. E non solo perché ci si sposa sempre meno, anche a causa dei costi proibitivi. Però, per molti, il giorno del fatidico “sì” è irrinunciabile e il sacramento val bene la spesa. I più cercano qualche luogo suggestivo dove pronunciare i propri voti. Magari, in posti che hanno siglato un accordo col Comune di zona e possano ospitare, quindi, dei riti civili.

Già nelle guide settecentesche questa villa era definita come la piccola Versailles

Ad esempio, chi abita dalle parti di Milano, e non solo, potrebbe prendere in considerazione questa villa storica che, dal popolo, veniva chiamata il Castellazzo. Location facilmente raggiungibile dai meneghini, visto che ci vogliono meno di trenta minuti da Milano per visitare la piccola Versailles italiana. Non è grandeur, ma nelle guide settecentesche era definita proprio così, ovvero “la petite Versailles italienne”. È un classico esempio di barocchetto lombardo settecentesco, diventato monumento nazionale. Si tratta di Villa Arconati (conosciuta anche come Palazzo Arconati). La cui epoca d’oro è legata a quella di diverse generazioni della Famiglia Arconati, proprietaria e anima del Castellazzo, precedentemente appartenuto al Marchese Guido Cusani.

Galeazzo Arconati la volle come residenza di campagna e per accogliere la sua preziosa collezione di opere d’arte, così come le sculture antiche. La si può trovare all’interno del Parco delle Groane ed è famosa anche per i suoi grandiosi giardini, con le sue particolari fontane. Innumerevoli le opere d’arte che i visitatori potranno ammirare nelle visite guidate, come i bellissimi affreschi nel salone delle feste.

Meno di trenta minuti da Milano per visitare la piccola Versailles italiana, come viene chiamato questo gioiello dove sposarsi è da sogno

Grazie a un accordo con il Comune di Bollate si può celebrare, al suo interno, il rito civile, nella Sala Rossa o Sala Museo. Ed è possibile ospitare banchetti all’interno delle Sale Nobili della Villa oppure all’esterno, nel giardino monumentale. E se siamo appassionati di questo tipo di visite, non dovremmo perderci le numerose ville presenti un po’ ovunque nel nostro territorio.

Non è la sola villa ad offrire un luogo suggestivo per gli sposi. Ad esempio, poco distante, sul lago d’Orta, sorge la bellissima Villa Crespi. Dimora storica in stile moresco, risalente a fine Ottocento, è nata come abitazione privata e nel corso dei secoli è diventato luogo esclusivo di soggiorno per poeti, nobili e regnanti. È famosa anche perché ospita la cucina di Antonino Cannavacciuolo, con il suo ristorante 2 stelle Michelin. Anche qui, si può organizzare un matrimonio da mille e una notte, con un panorama unico.

