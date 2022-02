La primavera si avvicina sempre di più e quindi il tempo comincia a migliorare. Le temperature salgono e aumentano le ore di sole, due fattori che favoriscono la crescita e la fioritura delle piante. Ecco perché faremmo bene a cominciare subito, se vogliamo avere un balcone e un giardino ricco di colori e profumi sin da subito.

Ci sono infatti una serie di piante che fioriscono già agli albori della primavera e a volte ci accompagnano sino all’estate. Capiamo di quali si tratta e come prendersene cura.

Tre classici intramontabili

Con la fine dell’inverno, l’arrivo della primavera è spesso rappresentato dal ritorno dei ciclamini, che con le loro campanule colorate e delicate possono rallegrare casa e balcone. Rimane una pianta erbacea di piccole dimensioni con una fioritura anche costante nel corso di molti mesi. L’importante è non esporla alla luce diretta del sole, dal momento che apprezza l’umidità e la frescura.

Tornano poi anche le margherite, in particolare la varietà Euryps, dal momento che hanno una maggiore resistenza al freddo. Anche per questo risulta piuttosto facile coltivarle e possiamo esporle in balcone con l’inizio di marzo. Essendo nella forma di piccolo arbusto, presenta diversi fiori che sbocciano in tempi diversi garantendo una fioritura duratura nel tempo.

Finalmente, possiamo di nuovo godere anche delle primule, che fioriscono proprio a marzo. Ne esistono tantissime varietà, che ci permettono di trovarle di colori diversi, ma anche con caratteristiche diverse. Quelle in grado di resistere agli ultimi freddi sul balcone sono la primula malacoides, la primula obconica e la cosiddetta primula ballerina. Il fiore si presenta aperto e sfumato con colori che vanno dal giallo intenso, al bianco e all’azzurro. Basterà far crescere le primule in del terriccio umido ma ben drenato e potremmo goderci i loro colori quasi sino all’estate.

Con la fine dell’inverno sono queste le piante da scegliere per un balcone fiorito sin da subito sino all’estate

Concludiamo con un altro fiore simbolo della primavera, il tulipano. In questo momento, possiamo già acquistare i bulbi cresciuti da porre direttamente in vaso. Dobbiamo solo fare attenzione a non farli marcire innaffiando un terreno troppo umido. Allo stesso modo dobbiamo cercare di dare ai tulipani e a tutte le bulbose il giusto spazio. Saremo ripagati con degli splendidi fiori semi chiusi con la forma dimensione di una noce ma di tutti i colori dell’arcobaleno.

Quindi, mettiamo a riposo le piante invernali e facciamo spazio a quelle primaverili. Attenzione però a non buttare via le stelle di Natale, perché con le giuste cure possono durare tutto l’anno.