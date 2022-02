Ecco quali sono i tamponi rapidi efficaci anti-Covid fai da te, che garantiscono risultati più attendibili secondo questo sondaggio

Molti di noi, in periodo di Covid, hanno bisogno di ricorrere ai tamponi anti-Covid per le diverse esigenze quotidiane. Si pensi alla necessità di accertarsi di essere negativi, se si sono avuti contatti sospetti o/e non si è vaccinati. Oppure, si pensi a chi abbia contratto il Covid e debba monitorare di essere tornato negativo. Insomma, il ricorso ai tamponi è continuo, in periodo di pandemia. Sicché, la scelta di uno strumento efficiente di indagine è davvero necessaria, per evitare di sprecare soldi e tempo.

Tuttavia, tra i tanti tamponi rapidi esistenti in commercio, la scelta è tutt’altro che agevole. Quelli fai da te sono acquistabili anche online, nei supermercati e in diversi negozi, oltre che nelle farmacie. Ma il vero problema è capire quali siano davvero affidabili e quali no, considerando anche i continui moniti diffusi in proposito.

Tipi di tampone e funzioni

Vediamo, anzitutto, quale è la caratteristica dei tamponi fai da te. Si tratta di autoindagine sul Coronavirus, che si esegue somministrandosi in autonomia il test antigenico rapido nasale. Esso ha un costo che varia tra i 5 e i 15 euro e va usato come screening personale. Questo significa che non ha alcuna validità legale e non garantisce alcun tipo di Green Pass. Di conseguenza, va usato solo se si sospetta di avere contratto il virus. Prima di sapere quali quali sono i tamponi rapidi efficaci anti-Covid, spieghiamo quali sono gli altri tipi esistenti, oltre il fai da te.

Il secondo è quello antigenico rapido, che si effettua in farmacia o nelle strutture sanitarie. Costa 15 euro per gli adulti, 8 euro per i bambini. A differenza del primo, dà diritto al Green Pass base e dura 48 ore. Infine, c’è il tampone molecolare, che è il più attendibile dei 3. Il risultato richiede più tempo ma la sua validità è di 72 ore. Entrambi questi ultimi, se li si fa per aver avuto un contatto rischioso, è bene attendere dai 4 ai 7 giorni. Diversamente, potrebbero dare un risultato falsato.

Ecco quali sono i tamponi rapidi efficaci anti-Covid fai da te, che garantiscono risultati più attendibili secondo questo sondaggio

Per controllare in maniera autonoma il proprio stato di salute, è consigliabile ricorrere ad un fai da te. Secondo una indagine accreditata e basata sui dati scientifici pubblicati, i tamponi più efficaci sul mercato, che garantiscono maggiore attendibilità sono i seguenti:

Clinitest (Healgen Scientific LLC) che ha un prelievo nasale. La sua sensibilità, valutata in laboratorio su campioni con cariche alte e molto alte è alta, mentre quella valutata in base a studi clinici, dichiarata dal produttore è pari a 92,17 – 99,43;

Newgene (New Gene Bioengineering Co.), sempre a prelievo nasale, con sensibilità riscontrata in laboratorio alta e sulla base degli studi clinici è pari a 93,4 – 99,1;

One Step (Getein Biotech), prelievo nasale, sensibilità analisi laboratorio alta e in base a studi clinici 93,30 – 98,74;

Rightsign (Hangzhou Biotest Biotech Co.), prelievo nasale, sensibilità analisi laboratorio alta, in base a studi clinici 86,5 – 97,2.

