Quando acquistiamo il cavolo, tendiamo a immaginarcelo solo come complemento di una zuppa o di carne stufata. In realtà, a seconda del tipo di cavolo, possiamo ottenere un sapore diverso che ci apre tutto uno spettro di possibili ricette e applicazioni. Il cavolo nero, ad esempio, ha il potenziale per diventare un vero protagonista. Tanto più che si tratta di una verdura ricca di fibre e possiamo trattarla senza aggiungere troppe calorie. Il cavolo infatti può andare a creare un pesto o una crema con l’aggiunta di pochi semplici ingredienti.

Ingredienti

cavolo nero (da pulire) 200 g;

olio extravergine d’oliva 70 g;

gherigli di noci 50 g;

parmigiano 60 g;

peperoncino secco q.b.;

sale fino q.b.

Non dobbiamo per forza bollire il cavolo perché possiamo usarlo per condire un primo di pasta gustoso e salutare

Per cominciare, separiamo le foglie dal gambo e laviamo il cavolo sotto l’acqua corrente. Nel frattempo, mettiamo dell’acqua sul fuoco e, quando avrà raggiunto il bollore, possiamo inserire le foglie che abbiamo preparato. Vi dovranno rimanere per non più di 5 minuti.

Poi, mettiamo il cavolo sgocciolato all’interno di un frullatore. Aggiungiamo il formaggio e le noci. Concludiamo il tutto con un pizzico di sale e il giusto tanto di peperoncino. Ovviamente, potremmo evitare quest’ultima aggiunta, ma teniamo presente che il gusto del peperoncino si accosta perfettamente a quello forte del cavolo nero. Perciò, piuttosto che eliminare del tutto il peperoncino, sarebbe meglio diminuirne la quantità. In più, possiamo arricchire il suo sapore con dell’aglio. Per renderlo più digeribile e avere un sapore meno pungente possiamo sbollentarlo nell’acqua insieme al cavolo e privarlo dell’anima. Poi, inseriamolo nel frullatore insieme a tutto il resto.

Ed ora la parte finale della nostra ricetta

Aggiungiamo l’olio poi chiudiamo il frullatore e azioniamolo. Continuiamo a far lavorare le lame sinché non avremo ottenuto una consistenza cremosa che ricorda quella del pesto. Ciò vuol dire che la nostra crema di cavolo è pronta. Possiamo usarla subito, mischiandola in padella insieme a della pasta appena scolata. Questo però può anche diventare un condimento eccezionale per la carne o con le patate. Potrebbe anche diventare una crema spalmabile per pane e crostini. Le sue applicazioni sono infinite, ma dobbiamo tenere presente i tempi di conservazione. Infatti, se teniamo la crema di cavolo in congelatore, questa può durare anche a lungo. Se però la mettiamo in frigo, questa si mantiene per circa tre giorni. Per assicurarcene, copriamo la superficie con dell’olio e chiudiamo la crema in un contenitore ermetico.

Abbiamo quindi scoperto che non dobbiamo per forza bollire il cavolo per ottenere un gran piatto.

