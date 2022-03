Con la benzina alle stelle per risparmiare soldi sul pieno questa è la scelta furba che sempre più automobilisti seguono 

Il prezzo della benzina a livelli mai visti in Italia spinge gli automobilisti ad adottare nuove soluzioni per risparmiare carburante. C’è chi adotta scelte legate alla guida, altri si orientano verso carburanti alternativi ma illegali, c’è chi pensa a una soluzione alternativa drastica. Ma l’espediente più semplice per risparmiare denaro al momento del pieno è sotto gli occhi di tutti anche se molti lo trascurano.

Con la benzina alle stelle molti si ingegnano per trovare un modo che possa fare risparmiare soldi. Le soluzioni sono di due tipi. La prima si concentra su metodi che possano ridurre il consumo di carburante. Allora ecco che fioccano i consigli per una guida all’insegna del risparmio, ovvero non tirare le marce, controllare la pressione degli pneumatici, ecc.

Altri adottano strategie ancora più radicali facendo a meno di diesel e benzina verde e passando all’elettrico, mantenendo la vecchia auto. Potrà sembrare inverosimile ma in commercio esiste un kit che permette di trasformare l’auto ad alimentazione classica in auto elettrica.

In tema di soluzioni alternative, c’è chi adotta una vecchia idea per i motori a gasolio. Alcuni con auto diesel fanno il pieno con l’olio di colza, oppure con gasolio per macchine agricole. Entrambi i sistemi hanno un inconveniente, sono illegali. Chi fa il pieno con olio di colza o con gasolio utilizzato per macchinari agricoli, evade le imposte sui carburanti, quindi truffa lo Stato. Le pene per questo reato sono pesantissime.

Inoltre l’olio di colza danneggia inesorabilmente il motore. Chi vuole risparmiare qualche centinaio di euro in questo modo rischia di fare danni per migliaia di euro.

Ci sono due modi più semplici per risparmiare benzina alla pompa, che sono sotto gli occhi di tutti, ma che molti, per abitudine, trascurano. Uno di questi è fare benzina alle pompe self service. Attenzione, non parliamo solamente degli impianti completamente automatici, ma anche di quelli dove c’è il personale durante l’apertura del distributore. In queste pompe c’è l’area servita e l’area self service e in quest’ultima il carburante è meno caro mediamente del 10%.

Molti, abituati a prendere autostrada e tangenziali, fanno il pieno su questi tratti, ignorando che qui il carburante costa molto di più. Chi vuole risparmiare dovrebbe evitare di fare rifornimento in autostrada. Ma se proprio non ne può fare a meno, adotti degli accorgimenti, come ad esempio seguire le indicazioni dei display luminosi autostradali che indicano il costo del carburante nelle successive aree di sosta. Questi display segnalano anche la pompa col prezzo minore. Inoltre in area di servizio, anche autostradale, scegliamo sempre l’area self e non quella servita. Dovremo fare il rifornimento ma il risparmio è assicurato.

