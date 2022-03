Dopo che a inizio gennaio 2022 aveva evidenziato come il ribasso sul titolo CrowdFundMe potesse essere ormai agli sgoccioli, le quotazioni hanno guadagnato circa il 30%. A quel punto, però, è entrata in gioco la guerra e il titolo ne ha subito il contraccolpo.

Quindi, solo la guerra ha frenato il titolo CrowdFundMe che adesso potrebbe nuovamente ripartire al rialzo. Si stanno, infatti, creando tutte le condizioni affinché si possa assistere a una immediata ripresa del rialzo. Il livello chiave da monitorare con attenzione in tal senso passa per area 4,93 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello, infatti, potrebbe favorire una ripresa delle quotazioni con obiettivo più probabile in area 5,38 euro (I obiettivo di prezzo). Oltre questo livello, poi, l’obiettivo più probabile diventerebbe area 6,56 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione rialzista, invece, andrebbe a collocarsi in area 7,74 euro (III obiettivo di prezzo).

Da notare che il titolo fa parte di quel 40% che a Piazza Affari si trova su livelli superiori a quelli pre invasione russa dell’Ucraina.

Ovviamente, la mancata rottura di area 5,38 euro potrebbe favorire un ritracciamento che si potrebbe trasformare in ribasso nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 4,65 euro.

Nota sui volumi scambiati sul titolo CrowdFundMe

Prima di concludere una nota molto importante. La capitalizzazione di CrowdFundme è di poco superiore ai 7 milioni di euro e il controvalore scambiato settimanalmente è inferiore ai 100.000 euro. Il che equivale a un controvalore scambiato giornalmente pari a poco meno di 20.000 euro. Ciò vuol dire che con poche decine di migliaia di euro è possibile indurre forti movimenti. Questo aspetto è molto pericoloso per chi non ha il profilo di rischio adeguato. L’aspetto positivo è che CrowdFundMe non è significativamente più volatile del resto dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 5% a settimana.

Un dato statistico molto importante. Guardando a tutto lo storico a disposizione notiamo che circa il 20% delle sedute di borsa aperta non presentano volumi scambiati. Questo aspetto è molto importante in quanto potrebbe limitare l’operatività sul titolo.

Il titolo CrowdFundMe (MIL:CFM) ha chiuso la seduta del 21 marzo in rialzo del 4,33% euro i rispetto alla seduta precedente a quota 4,82 euro.

Time frame settimanale