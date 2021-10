Halloween è una festa molto amata anche in Italia. I bambini indossano costumi tenebrosi e vanno a caccia di caramelle dicendo “dolcetto e scherzetto”. Gli adulti, invece, si calano nell’atmosfera della notte di Ognissanti grazie alle storie dell’orrore. Per chi non approfitta del ponte per viaggiare, la cosa migliore è guardare un film di paura insieme agli amici.

Ecco 5 avvincenti film horror su Netflix per passare un Halloween indimenticabile con gli amici

Tra le piattaforme di streaming più amate, Netflix occupa il primo posto. Il catalogo, però, è vastissimo, e a volte orientarsi risulta complicato. Il rischio è di invitare gente a casa anticipando una serata piacevole, per poi rimanere delusi da un film sotto le aspettative. Questo articolo risulterà utile proprio per evitare una situazione del genere. Ecco 5 avvincenti film horror su Netflix per passare un Halloween indimenticabile con gli amici.

Un film horror sorprendente tutto italiano

In pochi lo avrebbero sospettato, ma l’assolata Calabria può essere l’ambientazione ideale per una storia dell’orrore. I cinque protagonisti di A Classic Horror Story, impegnati in un viaggio on the road su un camper, lo scopriranno loro malgrado. Il film utilizza elementi tipici del genere per poi ribaltare le aspettative dello spettatore. Una scelta ottima per stupirsi dei colpi di scena insieme agli amici, coprendosi gli occhi durante le scene più violente.

Quando la casa dei nonni diventa un luogo di paura

Cosa c’è di più rassicurante della casa dei propri nonni? L’horror, però, ama rendere terrificante proprio ciò che ci fa sentire al sicuro. Così, i ragazzini protagonisti di The Visit si troveranno alle prese con lo strano comportamento dei loro nonni, più inquietanti e imprevedibili ogni notte che passa. Un film tesissimo. Perfetto per stringersi a una persona cara sotto le coperte e tirare un sospiro di sollievo mentre scorrono i titoli di coda.

Dalla Corea l’horror divertente e originale di un regista premio Oscar

La cinematografia della Corea del Sud sta spopolando in Occidente. Di recente, Squid Game ha superato il record di serie più vista su Netflix. E solo l’anno scorso, il regista Bong Joon-Ho ha vinto il premio Oscar per l’eccezionale Parasite. È opera sua anche The Host, storia di un anfibio mostruoso che semina il terrore per le strade. Come in tutti film di Bong Joon-Ho, la trama è un’occasione per fare riflettere lo spettatore su temi politici e sociali. Spaventandolo, emozionandolo e, cosa rara per un film di paura, facendolo ridere.

Fantascienza spaventosa tratta da un libro di successo

Chi ama le storie di invasioni aliene troverà ciò che fa per lui in Annientamento, con Natalie Portman. Tratto dal libro omonimo di Jeff VanderMeer, il film è un viaggio allucinante in una terra sconosciuta, dove le leggi naturali sono drasticamente alterate. Spaventoso e visionario. Con uno dei finali più sorprendenti degli ultimi anni.

I segreti inconfessabili di un vecchio orfanotrofio

Concludiamo con The Orphanage, forse la pellicola più terrificante di tutta la lista. Ambientata in un orfanotrofio spagnolo in disuso, la storia affronta una delle più grandi paure delle mamme: smarrire il proprio bambino. Un film denso di misteri, da godersi conoscendo della trama meno informazioni possibili.