Trovare lavoro è sempre un’impresa non semplice. Tuttavia, per chi ha il diploma, soprattutto nel pubblico, ci sono occasioni importanti. Sono, infatti, disponibili diversi bandi di concorso pubblico a cui potersi iscrivere. C’è, ovviamente, la necessità di avere un’adeguata preparazione a superare le prove previste.

Con il diploma si può partecipare a questo concorso in scadenza in Veneto

Questo bando di concorso pubblico è emanato dal Comune di Fontanelle, in provincia di Treviso. L’obiettivo è la copertura di 4 posti da come agente di polizia locale. Si parla di categoria C. Tre sono a tempo pieno e indeterminato, uno è a tempo pieno e determinato. Le prime tre posizioni sono per i comuni di Fontanelle, Salgareda e San Fior. La quarta citata (a tempo determinato) sempre per il Comune di Fontanelle.

Con il diploma si può partecipare a questo concorso. Bisogna poi, ovviamente, essere maggiorenne e avere idoneità psico-fisica a svolgere le mansioni da agente di polizia locale. Chi vuole partecipare al bando non deve avere cause “ostative” al porto e all’uso dell’arma. Bisogna, inoltre, avere disponibilità “incondizionata” al porto d’armi d’ordinanza. Oltre alla conduzione dei veicoli in dotazione e all’uso degli altri strumenti in dotazione.

Il requisito richiesto come titolo di studio è, come detto, il diploma. Un titolo che, cioè, consentirebbe un’iscrizione a un corso di laurea. La domanda può essere presentata esclusivamente attraverso l’accesso al “municipio virtuale” dell’ente, attraverso il portale indicato. Serve lo SPID e la presentazione deve avvenire entro le ore 23.59 del 5 settembre.

Sono previste due prove scritte e una orale, ma potrà essere indetta anche una prova preselettiva in relazione al numero dei partecipanti.

Indicate anche le date: il 9 settembre l’eventuale preselettiva, il 13 settembre le due prove scritte (teorica e teorico-pratica) e l’orale il 19. Per tutti i dettagli relativi a orari, argomenti, attribuzione di punteggi e tutto il resto si invita, ovviamente, a leggere le comunicazioni ufficiali.

Dove trovare il bando

Chiunque voglia partecipare a questo concorso avrà ovviamente il compito di leggere in modo approfondito il bando. In tal modo potrà conoscere in maniera dettagliata tutta la procedura per parteciparvi, la documentazione da presentare e le modalità di presentazione. Il file è disponibile in formato PDF direttamente sul sito del Comune di Fontanelle.

Come scaricare il bando in pochi passaggi

Scorrendo verso la parte inferiore del sito dell’Ente si troverà la voce Amministrazione Trasparente. La si dovrà cliccare, per entrare in un’altra pagina dove si avrà un link al di sotto della dicitura Accedi online. Anche in questo caso con un click si arriverà in un altro sito (comuneweb.it), in cui si sarà presente la voce Bandi di concorso. Occorrerà cliccarci su e successivamente si vedrà la “scheda” del concorso.

Sulla destra, sotto, si troverà la colonna e degli Allegati e ci sarà da cliccare sull’icona a forma di cartella che porterà nella sezione desiderata. Quella in cui si troveranno il bando e il facsimile della domanda. Per scaricarli sarà sufficiente cliccare sulle due icone dei PDF, collocate nella colonna intestata come Documento.

Attenzione, inoltre, a un altro concorso per la formazione di una graduatoria per agenti di Polizia Locale da parte del Comune di Tradate, in Lombardia. A dimostrazione del fatto che con il diploma si può partecipare a una serie di concorsi che possono diventare occasioni di lavoro.

