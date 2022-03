Con l’arrivo della primavera, l’inverno dovrà lentamente cedere il passo alla bella stagione. Di conseguenza, si avvicina sempre di più il momento in cui sarà necessario cambiare i capi che teniamo nell’armadio.

Diciamo quindi arrivederci a maglioni e piumini e diamo il benvenuto a costumi e abitini. In molti, però, commettono diversi errori quando si tratta di affrontare questo passaggio. Infatti, tendiamo a concentrarci sui “nuovi” vestiti più che su quelli che stiamo riponendo per mesi in scatole e cassetti. In realtà, è essenziale dare la giusta cura a come mettiamo via i vestiti invernali. Farlo vuol dire ritrovarli profumati, senza grosse pieghe o buchi causati dalle tarme.

Cosa rischiamo riponendo nel modo sbagliato maglioni e pullover per il cambio di stagione

Con il cambio di stagione, i nostri vestiti invernali passano un periodo piuttosto lungo in cui non vengono affatto utilizzati. Nel nostro Paese questo periodo può corrispondere anche a 6 o più mesi alla volta.

In questo tempo, non vengono a contatto con luce e aria fresca. Questo è l’ambiente ideale per la proliferazione delle tarme e, se ci fosse umidità, anche per la muffa. Di conseguenza quando riprenderemo in mano i nostri maglioni intorno ad ottobre, potrebbero avere un fortissimo odore di chiuso. Questo ci costringerebbe a lavarli tutti nuovamente.

Potrebbero anche sfoggiare grosse pieghe, che ci costringono a intervenire con il ferro da stiro, oppure diversi buchi fatti dagli insetti con un risultato pressoché irreparabile.

Fortunatamente, possiamo evitare tutto questo con qualche semplice accorgimento.

Con il cambio di stagione teniamo maglioni e cardigan al sicuro dalle tarme per ritrovarli lisci e profumati il prossimo inverno

Il primo passaggio viene spesso saltato da molti. Cioè, prima di mettere via per mesi i vestiti invernali, dovremmo lavarli tutti. Non importa se non puzzano o se non hanno macchie. Nel periodo in cui sono stati nell’armadio, avranno perso il profumo di pulito e potrebbero aver accumulato polvere. Quindi, per mantenerli profumati più a lungo, l’ideale è lavarli prima del cambio di stagione.

Laviamo maglioni e pullover senza l’aiuto della lavatrice, in acqua fredda o tiepida e con poche gocce di detersivo. Se dobbiamo rimuovere delle macchie, lasciamolo prima agire su di esse. Dopodiché, evitiamo di stressare le fibre delicate strizzando con forza.

Quello che possiamo fare è ripiegare il maglione su sé stesso per poi pressarlo su un piano con il peso del nostro corpo. In alternativa, possiamo sempre tamponarlo con degli asciugamani.

Poi, per evitare che si deformi, mettiamo i maglioni ad asciugare in piano, magari distesi sullo stendino. Adesso arriva il momento ti mettere via i nostri maglioni per l’estate, ma assicuriamoci di farlo solo quando saranno completamente asciutti. Lasciare infatti che rimangano umidi nella scatola può farli ammuffire e creare un odore sgradevole.

Dove e come riporre i maglioni

Quando riponiamo i vestiti invernali per la stagione estiva la cosa migliore è farlo in un luogo asciutto. Dopodiché, isoliamo i vestiti in un contenitore, anche chiudendoli in una busta di plastica.

Un’alternativa, infatti, può essere quella di mettere i vestiti sottovuoto, così da proteggerli e occupare meno spazio.

Se però preferiamo il metodo classico, ricordiamoci di utilizzare degli antitarme. Non dobbiamo necessariamente usare quelli chimici, perché anche della semplice lavanda in dei vecchi calzini può risolvere tutti i nostri problemi.

Ripieghiamo i vestiti con cura, mettendo quelli più pesanti sul fondo, così da non imporsi sugli altri.

Ricordiamoci di dare le giuste attenzioni anche ai vestiti estivi che stiamo riportando nell’armadio perché questo cambio stagione potrebbe rappresentare una ricca occasione.