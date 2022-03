Lavoro da casa per numerosi profili professionali grazie alle offerte proposte da questa importante catena internazionale

Una nota azienda di commercio elettronico ha di recente aggiornato la sua lista degli annunci lavorativi con l’aggiunta di nuove opportunità. Particolarmente interessanti risultano le posizioni aperte per smart working, in tutto 27, per più profili lavorativi.

Si ricercano candidati a vari livelli di carriera, anche laureandi e neolaureati senza alcuna esperienza pregressa. Tutto ciò che serve per candidarsi è visitare la pagina ufficiale dell’azienda, selezionare l’annuncio di interesse ed inviare domanda seguendo i passaggi guidati. Scopriamo di seguito la catena alla ricerca di nuovo personale e alcuni degli annunci pubblicati.

Alcuni esempi

Lavoro da casa per numerosi profili professionali grazie alle interessanti opportunità pubblicate sulla pagina web di Amazon Jobs.

Fra queste spicca quella relativa al ruolo di Junior Logistics Analyst, per cui è richiesta una conoscenza approfondita della lingua inglese. Inoltre, nel quadro delle competenze necessarie rientrano spiccate capacità di problem solving e l’essere in grado di lavorare sotto pressione. Preferenziali sono la conoscenza di un’altra lingua europea, un’esperienza pregressa di lavoro in team e conoscenze di Data Science.

Amazon ricerca candidati nel ruolo di IT Intern, un’opportunità interessante per laureandi in ambiti quali IT, Informatica, Ingegneria e simili. Oltre una serie di competenze richieste, specifiche per il ruolo, si richiedono spiccate doti relazionali e dimestichezza nel lavorare in team. Infine, chiudono il quadro un ottimo italiano e conoscenze base di lingua inglese, sia parlata che scritta.

Non serve per forza avere esperienza pregressa o essere specializzati in ambiti specifici per il ruolo di Area Manager. La proposta lavorativa è rivolta a laureati e laureandi, fluenti sia in lingua inglese che italiana e flessibili sugli orari lavorativi. I candidati scelti si occuperanno di gestire il team assegnato, assicurando il mantenimento degli standard qualitativi di Amazon.

Lavoro da casa per numerosi profili professionali grazie alle offerte proposte da questa importante catena internazionale

Tutte le offerte di lavoro di Amazon per lavorare comodamente da casa sono disponibili sulla piattaforma Jobs. Andando sulla pagina proposta troveremo tutti gli annunci per smart working. Per visualizzare la lista completa degli annunci nel Gruppo ci basterà spuntare l’opzione “Lavoro da casa”. Per candidarci, clicchiamo sull’annuncio di nostro interesse e selezioniamo il bottone arancione “Candidati ora”. Seguiamo, dunque, i passaggi indicati nelle pagine successive.

Lettura consigliata

Manca poco tempo per 30 annunci di lavoro in Ferrovie dello Stato con contratto a tempo indeterminato