In estate si rimane volentieri più a lungo in giardino a godersi il sole. Possiamo anche organizzare una cena all’aperto oppure un piccolo party tra amici. È bello di giorno curare le piante, sentire il profumo dei fiori e giocare con il proprio animale domestico sull’erba. Per sentirci comodi sistemiamo nello spazio esterno un arredo adatto. Avremo forse scelto con cura un dondolo e un tavolino e anche alcune sedie.

Stendersi per qualche momento di relax, magari sorseggiando una bibita o leggendo un libro si può fare grazie anche alle sdraio. Quelle più comuni sono di plastica bianca o colorata. Possiamo coprirle con un telo oppure dei morbidi cuscini. Con l’arrivo del caldo forse dobbiamo tirarle fuori dal garage o da uno sgabuzzino. Prima di usarle sarebbe bene pulirle.

Alcuni metodi di pulizia

Ora vedremo come è facile rendere pulite le nostre sdraio da giardino con il bicarbonato e altri rimedi. Innanzitutto, indossiamo un paio di guanti e con una spazzola e un panno togliamo l’eventuale patina di polvere dalle nostre sdraio. Se hanno dei cuscini, seguiamo le indicazioni in etichetta per il lavaggio in lavatrice o a mano.

Per quanto riguarda la sdraio di plastica bianca, mescoliamo 2 parti di bicarbonato e una di acqua. Ora passiamo il composto con una spugnetta dappertutto. Lasciare in posa una decina di minuti o di più, se ci sono delle macchie, e poi lavare con semplice acqua. Asciugare con panno in microfibra e lasciarle fuori per eliminare ogni residua traccia di umidità con l’aria.

In caso di macchioline gialle, diluiamo poca candeggina delicata in acqua. In alternativa, possiamo provare con due cucchiai di acqua ossigenata al 3% in 500 ml d’acqua.

Se le sdraio sono in plastica colorata, mescoliamo qualche goccia di detergente neutro oppure di detersivo per i piatti con dell’acqua. Passiamo la spugna impregnata e poi risciacquiamo.

Con il bicarbonato e altri rimedi sarà facile pulire le sdraio di plastica da giardino e i lettini da spiaggia

Se pensiamo di andare al mare e portarci dietro i nostri lettini da mare, dovremmo controllare il loro stato. Muniti di spazzola e panni, togliamo il grosso dello sporco. Probabilmente troveremo polvere e granelli di sabbia. Se sono di plastica come le nostre sdraio, seguiamo lo stesso procedimento adottato per pulire quelle.

Se i lettini presentano un tessuto tipo nylon o textilene, bagniamo una spugna con acqua e detergente neutro, andrà bene anche il sapone di Marsiglia. Usiamo, quindi, l’idropulitrice a una distanza di almeno mezzo metro oppure un panno con acqua pulita per lavare via la saponata. Alla fine delle nostre operazioni di pulizia ricordiamoci di lavare in modo appropriato anche i panni in microfibra usati.

