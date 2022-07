Unghie di mani e piedi abbinate grazie a questo smalto che farà venire la pelle d’oca. Ma non perché fa paura, ma perché è veramente la fine del Mondo. I colori che possiamo fare sono tanti e nessuno ci vieta di fare la tinta che preferiamo.

Ci sono, però, dei trend estivi che se vogliamo possiamo seguire. Oppure ci sono dei colori in generale che vanno per la maggiore durante il periodo estivo. Ad esempio, lo smalto nero non è proprio il colore dell’estate, mentre il rosa cipria, il bianco, l’azzurro o altre tinte dolci sono perfette per l’estate.

Non dimentichiamo il Very Peri

Non dobbiamo pensare solo ed esclusivamente alle unghie delle mani, però. Dobbiamo pensare anche a quelle dei piedi. Questo perché, quando fa molto caldo, siamo solite indossare scarpe aperte.

C’è una tendenza che sta spopolando quest’anno che non possiamo assolutamente perderci. Una di quelle veramente alla moda che già molte stanno usando. Senza dimenticarci un altro grande colore dell’estate. Quello che è stato eletto da Pantone LLC come tinta dell’anno. La tinta si chiama Very Peri ed è assolutamente da provare sulle unghie come smalto.

Con gel o semipermanente ecco lo smalto estivo 2022 per unghie di mani e piedi

Se il Very Peri già lo abbiamo provato e vogliamo qualcosa di nuovo, ma sempre fresco e alla moda, non ci resta che provare questo trend unghie 2022.

La chiamano tendenza luminosa perché farà brillare le nostre mani come delle stelle. Lo smalto che andremo ad applicare sulle unghie sarà infatti nude, è dunque molto importante che le nostre unghie siano curate al millesimo dettaglio.

Ora che le nostre unghie sono pronte, su di esse andremo ad applicare degli strass luminosi. E questi possiamo metterli sia trasparenti sia colorati.

Con i vari strass possiamo creare delle piccole forme. Oppure possiamo creare delle linee o possiamo anche metterne semplicemente uno da solo. Ci sono di varie dimensioni in commercio, quindi sono disponibili per tutti i tipi di unghie.

E ricordiamo che non ci sono solo gli strass trasparenti, che possono sembrare dei diamanti, ma ci sono anche quelli colorati. Per tutte coloro che cercano un’estate pop. Possiamo mettere gli strass verde smeraldo, rosa e blu. Ed ecco che le nostre unghie saranno super luminose e preziose. E non fa differenza con quale tecnica facciamo le unghie, perché con gel o semipermanente ecco lo smalto estivo 2022 per brillare in città e sulla spiaggia.

Lettura consigliata

Questi comodi sandali della nonna sono tornati in chiave elegante e stanno conquistando proprio tutti