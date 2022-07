Se per le donne le scarpe da indossare in estate sono infinite, per gli uomini, invece, sono meno. Soprattutto se cerchiamo una scarpa passepartout, che possiamo indossare serenamente in estate, sul luogo di lavoro e che sia casual ed elegante al tempo stesso.

Un fattore importantissimo è sicuramente il colore che scegliamo. Ci sono alcuni colori che non si addicono proprio ad alcune situazioni. Altro fattore sono le scarpe che presentano delle stampe sopra, magari troppo giocose e poco eleganti. Quindi puntiamo su un modello classico senza stampa e che sarà di una palette monocolore: nero, blu scuro, beige o marrone. Questi colori sono anche più facili da abbinare.

Una scarpa molto bella che può essere indossata è l’espadrillas. Però questa potrebbe risultare troppo casual e magari sul posto di lavoro, se indossiamo un completo, non è proprio adatta. Se vogliamo indossarla per fare passeggiate o andare al mare va benissimo, ma al lavoro non è il caso.

C’è, invece, una scarpa che è perfetta se abbinata con un completo e allo stesso tempo anche con un pantalone corto. Un modello di scarpa molto mutevole che, a seconda di come lo abbiniamo, cambierà sicuramente il look.

Ecco alcuni modelli scarpa uomo eleganti e casual da indossare in estate per ogni occasione e anche al lavoro

La scarpa dell’estate è il mocassino. Un modello storico del vestire maschile che poi è passato anche a quello femminile. Il mocassino è una scarpa molto bella da indossare, che può tranquillamente sostituire la stringata lucida.

Sotto il completo giacca pantalone farà sicuramente la sua bella figura, ma non dobbiamo dimenticare che il mocassino sta benissimo anche sotto un pantalone corto portato con una camicia.

I modelli da indossare

Vediamo allora alcuni mocassini che possiamo portare con noi in vacanza e allo stesso tempo usare in ufficio.

Dei veri oggetti di lusso sono i mocassini in pelle di John Lobb realizzati a mano a Northampton, in Inghilterra, con un processo che richiede diverse settimane e 190 passaggi. Una scarpa veramente eccezionale e di ottima qualità.

Saltano subito all’occhio i mocassini di Tod’s, progettati proprio pensando a chi vive in città, ma anche a coloro che amano l’aria aperta. Sono realizzati a mano in Italia in pelle liscia e sono rifiniti con la suola in gomma gommino borchiata, iconica del marchio italiano.

Leggermente particolari, ma molto interessanti, sono invece i mocassini Lattice di Bottega Veneta, i quali sono realizzati in Italia con pelle morbida e hanno il tacco elasticizzato e linguette oversize che permettono di indossarli e toglierli con estrema facilità. E allora ecco alcuni modelli scarpa uomo eleganti e casual da indossare in estate per essere alla moda in ogni contesto.

