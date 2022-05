L’igiene personale è importante per sentirsi bene con se stessi e in mezzo agli altri. Una scarsa pulizia e abitudini sbagliate potrebbero inevitabilmente pregiudicarla. Tra le sensazioni più sgradevoli per noi e per chi ci sta vicino c’è l’alito puzzolente.

Eppure, sarebbero ancora pochi gli italiani che si occuperebbero a dovere della cura della bocca. Le cause dell’alitosi, infatti, deriverebbero prima di tutto da scarse misure di prevenzione. Non si tratterebbe solamente di un uso improprio o ridotto dello spazzolino, ma di alcuni fattori di rischio da non sottovalutare.

L’alimentazione e certe condizioni fisiche e psicologiche giocherebbero un ruolo importante e potrebbero favorire la comparsa di carie e tartaro. Per rimediare o scongiurare la situazione potremmo seguire alcuni pratici consigli.

Dieta e buona abitudini per una corretta igiene orale

Gli esperti di salute suggeriscono innanzitutto di lavarsi i denti regolarmente e impiegando il tempo necessario per una pulizia efficace. Inoltre, dovremmo sottoporci a visite e controlli regolari per valutare lo stato di salute di bocca, denti e gengive.

Oltre a questo, anche noi a casa potremmo aiutarci in qualche modo. Quando non possiamo lavarci i denti dopo i pasti, usiamo un prodotto con bicarbonato o mastichiamo gomme allo xilitolo e senza zuccheri. Oppure consumiamo qualche caramella non zuccherata per aumentare la salivazione, che contrasterebbe gli effetti degli acidi.

In linea di massima sarebbero da evitare gli alimenti gommosi o viscosi, che si attaccano ai denti. Limitiamo anche gli spuntini fuori pasto, un paio saranno sufficienti. Durante la merenda, preferiamo del formaggio, yogurt naturale o un frutto ai cibi più dolci.

Con due cucchiaiate dopo i pasti si potrebbe rinfrescare l’alito piacevolmente e favorire la digestione in modo naturale

Per rispettare la salute della bocca migliorando l’alito, abbiamo pensato di proporre una ricetta sana e veloce come questa. Si tratta di una gelatina di agrumi e zenzero che con due cucchiaiate dopo i pasti ci aiuterà anche a digerire. Ecco gli ingredienti necessari per 4 porzioni:

600 ml di spremuta di arancia, pompelmo o mandarino;

50 g di zenzero fresco;

5 foglie di menta;

2 cucchiai di miele;

1 scorza di limone;

½ barra di agar agar.

Bolliamo 200 ml di acqua e facciamo sciogliere l’agar agar sbriciolato. Aggiungiamo la spremuta di agrumi e uniamo menta, miele e zenzero grattugiato. Amalgamiamo bene il tutto e cuociamo ancora per un paio di minuti. Scaduto il tempo, facciamo raffreddare la gelatina e la serviamo in coppette, guarnita con la scorza di limone grattugiata.

