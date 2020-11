Durante le ultime sedute il titolo ha subito il contraccolpo dei conti dei primi nove mesi dell’anno. Tuttavia comprare subito azioni Leonardo potrebbe essere un affare visto che potrebbero triplicare il loro valore nei prossimi anni.

Il consenso medio degli analisti su Leonardo è Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 60%. La sottovalutazione diventa ancora più importante se si valuta il titolo sulla base dei multipli di mercato. Ad esempio, il PE di Leonardo è 5,7 ed è da confrontare con il 21,4 del settore di riferimento. Ciò vuol dire che anche se le azioni dovessero triplicare il loro valore il PE del titolo sarebbe ancora nella media dei suoi competitors. Analoga conclusione si raggiunge andando a guardare il PEG o il Price to Book ratio.

Inoltre la società è una delle più sottovalutate, con un rapporto “enterprise value to sales” a 0,46 per l’esercizio 2020.

Comprare subito azioni Leonardo potrebbe essere un affare visto che potrebbero triplicare il loro valore nei prossimi anni: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 13 novembre in rialzo dell’1,04% rispetto alla seduta precedente a 5,264 euro.

Time frame giornaliero

La tendenza rialzista in corso (linea continua) ha subito una battuta di arresto al raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 5,57 euro. Questo ritracciamento era atteso e per il momento si è fermato sull’importantissimo supporto in area 5,046 euro (II obiettivo di prezzo). La tenuta di questo livello potrebbe far decollare nuovamente le quotazioni verso gli obiettivi indicati dalle linee tratteggiate. Una prima indicazione in tal senso si avrebbe con una chiusura giornaliera superiore a 5,7 euro.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista (linea continua), ma la settimana appena conclusasi ha dato un forte segnale rialzista. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno chiuso la settimana sopra area 4,9 euro e adesso puntano verso gli obiettivi indicati dalle linee tratteggiate. Come nel caso del giornaliero, la massima estensione rialzista si trova in area 10 euro. Notiamo, infine, due cose importanti: la rottura rialzista è avvenuta con un aumento importante dei volumi: c’è stato un segnale rialzista di BottomHunter.

Time frame mensile

Dobbiamo aspettare la chiusura mensile di novembre, ma se dovesse avvenire su questi livelli (meglio ancora sopra area 5,68 euro) le quotazioni scatterebbero verso gli obiettivi indicati in figura dalle linee tratteggiate. Da notare che la massima estensione rialzista si troverebbe in area 17,2 euro per un potenziale rialzo del 200% dai livelli attuali.

Approfondimento

