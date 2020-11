Con l’elezione di Biden dovremmo assistere a una normalizzazione dei rapporti tra USA e Europa. Dovrebbero scomparire, quindi, i dazi e le tensioni che hanno minato i buoni rapporti ultra decennali che legano il Vecchio e Nuovo Continente.

In questo scenario, il disgelo tra USA ed Europa potrebbe favorire l’esplosione al rialzo di questo titolo azionario che ha molti interessi negli Stati Uniti. Webuild, infatti, attraverso le sue controllate è fortemente coinvolte anche in grandi opere in via di lancio negli USA come il progetto della Linea ad alta velocità Dallas-Houston in Texas negli Stati Uniti con il cliente Texas Central. In questa commessa il valore complessivo di investimento di circa 20 miliardi di dollari, di cui circa 14 miliardi di dollari per la parte relativa alle infrastrutture civili.

Come gestire il tuo portafoglio d'investimento in un periodo di volatilità?

Più in generale, Webuild, che ricordiamo è attivo in tutto il Mondo, dovrebbe trarre enorme beneficio dalle misure ipotizzate da tutti i Paesi europei ed extra-europei per il rilancio dell’economia per curare gli effetti devastanti della pandemia sull’economia. In particolare, si parla sempre più spesso riguardo il rilancio che dovrebbe avvenire attraverso piani di investimento straordinari che vedranno in prima linea il settore delle infrastrutture.

È per questo motivo, quindi, che gli utili di Webuild sono attesi crescere mediamente di oltre il 170% all’anno per i prossimi tre anni. In attesa che si chiarisca il piano di rilancio gli analisti sono prudenti con un giudizio Hold. Tuttavia il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione del 40% circa.

Il disgelo tra USA ed Europa potrebbe favorire l’esplosione al rialzo di questo titolo azionario: gli obiettivi secondo l’analisi grafica e previsionale

Webuld (MIL:SAL) ha chiuso la seduta del 13 novembre in rialzo dello 0,96% rispetto alla seduta precedente a quota 1,157 euro.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è rialzista e punta al II obiettivo di prezzo in area 1,255 euro. La massima estensione del rialzo si trova in area 1,458 euro. Il ribasso potrebbe prendere il sopravvento nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 1,059 euro.

Time frame settimanale

Che le quotazioni di Webuld siano sul punto di esplodere è chiaramente visibile dal time frame settimanale. Abbiamo, infatti, sia un segnale di BottomHunter che la rottura verso l’alto della resistenza in area 1,03 euro (I obiettivo di prezzo). Una conferma della possibile esplosione rialzista si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a quota 1,21 euro. In questo caso la massima estensione del rialzo in corso si troverebbe in area 3,59 euro per un potenziale rialzo del 200%. Gli obiettivi intermedi sono quelli indicati in figura.

Time frame mensile

La tendenza in corso è ribassista, ma una chiusura mensile superiore a 1,264 euro farebbe letteralmente esplodere le quotazioni di Webuild anche nel lungo periodo. Monitorare con attenzione questo livello.

