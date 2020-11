La vulgata comune vuole che i contadini si rallegrino per il brutto tempo, perché sanno che dopo arriva il bello. In Borsa a Piazza Affari da luglio a fine ottobre è stato brutto tempo. Ed abbiamo pazientemente aspettato. Questa settimana potrebbe arrivare il sereno in Borsa? Scopriamo i possibili scenari di oggi in Piazza Affari, grazie all’analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.

Un futuro a breve pieno di incognite

La scorsa settimana sul listino milanese è arrivato un raggio di sole, favorito da agenti esterni e non da fattori legati alla nostra Borsa. Già di per sé questo non è incoraggiante. Ma senza volere sottilizzare, adesso la speranza è che questa settimana il raggio di sole possa trasformarsi in un bel tempo sereno.

Adesso investitori e risparmiatori sperano in una nuova fase rialzista. Le incognite però rimangono molte. A Wall Street, locomotiva dei mercati azionari, c’è in atto una rotazione dell’investimento da titoli tecnologici a titoli penalizzati dalla pandemia.

In Europa il dilagare del contagio sta portando a nuove chiusure generalizzate. Nel breve periodo non c’è di che festeggiare. Ma uno sguardo più lontano, al nuovo anno e al nuovo vaccino, forse potrebbe aiutare.

I possibili scenari di oggi in Piazza Affari

Andiamo ad analizzare come potrebbero muoversi oggi i prezzi del Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB). Osservando il grafico dell’indice su base giornaliera, la prima cosa che si nota sono le ultime tre sedute di ampiezza molto limitata.

Come una molla compressa. E in genere le molle compresse, quando vengono lasciate, schizzano. Il problema è che non si sa preventivamente verso quale direzione.

I due livelli da monitorare sono 21.050 punti al rialzo e 20.600 al ribasso. All’interno di questa fascia non accadrà nulla. All’uscita di questa fascia ci sarà una accelerazione nella direzione della violazione.

Se la violazione fosse al rialzo, i prezzi arriveranno subito a 21.133 punti, massimo degli ultimi 7 mesi. A quel punto potrebbero trovare la forza per continuare a salire, magari fino a 21.360 punti.

Al ribasso, una discesa dell’indice sotto 20.600 punti, può fare scendere i prezzi fino a 20.000 punti. Qui probabilmente fermeranno la corsa. Questa seconda eventualità indebolirebbe l’attuale fase rialzista di brevissimo periodo.

