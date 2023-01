Ecco 4 modi inaspettati per togliere il tappo in una bottiglia di vino a tavola senza cavatappi

4 modi inaspettati per togliere il tappo in una bottiglia di vino-proiezionidiborsa.it

La bottiglia di vino è un elemento immancabile della nostra tavola durante le feste. Potrebbe, però, capitarci di avere qualche imprevisto ed essere senza cavatappi. Non preoccupiamoci, perchè ci basteranno alcuni oggetti che abbiamo in tasca per stappare la nostra bottiglia. Non dovremo rinunciare al brindisi con alcuni trucchi inaspettati

Durante le feste sicuramente non mancano le pregiate bottiglie di vino, comprate o regalate. Ogni occasione è buona per un brindisi. Inoltre, i lunghissimi pasti non possono non prevedere anche numerosi tipi di vino. Ogni ospite che arriva, non mancherà di aggiungere una bottiglia, si spera non scadente, alla nostra collezione.

Ma l’imprevisto può sempre capitare. Se per caso si rompe il nostro cavatappi oppure non ne abbiamo uno sottomano per qualche motivo, allora potremmo pensare di rinunciare al nostro vino. Non disperiamoci, perchè ci sono tantissimi modi per stappare una bottiglia di vino anche senza cavatappi.

Ci sono molti trucchi che ci eviteranno qualche momento imbarazzante e garantiranno il brindisi. Ecco 4 modi inaspettati per togliere il tappo di una bottiglia di vino, anche con oggetti che abbiamo in tasca.

Prendiamo una chiave per stappare facilmente una bottiglia

Il primo metodo è sicuramente quello di utilizzare una chiave, purché sia seghettata. Infatti, ci basterà inserirla all’interno del tappo, ma inclinata. Non mettiamola perpendicolarmente, perché potremmo rischiare di rompere il tappo e non farebbe il suo lavoro.

Quando la chiave sarà all’interno per almeno metà della sua lunghezza, ruotiamola. Il tappo girerà insieme alla chiave e questa farà lo stesso lavoro del cavatappi. Continuiamo a girare verso l’alto, finché non saremo in grado di estrarre il tappo dalla bottiglia.

Anche chiodi e viti possono aiutarci nell’impresa

Un altro metodo è quello di utilizzare dei chiodi oppure una vite. Ci serviranno tre chiodi da inserire sempre inclinati all’interno del tappo. Aiutiamoci con un martello, ma delicatamente per evitare che la bottiglia si rompa a causa degli urti.

Quando i chiodi saranno all’interno del tappo per oltre metà, allora tiriamoli fuori insieme al tappo. Utilizziamo un martello oppure una pinza per facilitare il lavoro. Se vogliamo, però, toglierli a mano, mettiamoci dei guanti per evitare di ferirci.

Anche con una vite è facile togliere un tappo di bottiglia. L’importante è che questa sia filettata. Prendiamo poi anche un cacciavite e una pinza, oppure una forchetta, per aiutarci nell’impresa. Posizioniamo la vite al centro del tappo in verticale, poi avvitiamola per quasi tutta la sua lunghezza. Prendiamo una pinza o una forchetta e facciamo leva verso l’alto. In questo modo il tappo uscirà insieme alla vite come un vero cavatappi.

Infine, possiamo utilizzare un accendino. Scaldiamo il collo della bottiglia con la fiamma dell’accendino, per non più di un minuto. In questo modo, l’aria all’interno della bottiglia si scalderà ed espandendosi spingerà verso l’alto. In questo modo il tappo verrà sparato verso l’esterno.

Facciamo attenzione, però, perché il tappo dev’essere di sughero. Se ciò non fosse e il materiale fosse, invece, sintetico, potremmo causare la sua deformazione. In questo caso non sarebbe più possibile rimuoverlo.