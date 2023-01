Il toro esce dal recinto preparandosi a un anno da capogiro incornando l’orso dei mercati! I livelli da non toccare

Il barometro della prima settimana dell’anno, insieme al setup statico del 6 gennaio, generano un segnale molto positivo per i mercati azionari. Se ora il tutto verrà confermato dal primo setup annuale, si potrebbee volare fino al 6 marzo. Che mercato toro sarà nel 2023? Forte!

Il primo responso dell’anno è positivo, e il puzzle continua a comporsi in linea con la nostra previsione annuale, che vede il minimo a gennaio e il massimo fra novembre e dicembre. Il rendimento atteso è fra il 15 e il 20%. Il toro esce dal recinto preparandosi a un anno che potrebbe essere straordinario. Ottobre 2022 potrebbe essere, come da nostri calcoli statistici il minimo di tutto questo decennio.

Oggi giornata di forte rialzo. Alle ore 20:49 del 6 gennaio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.721

Eurostoxx Future

4.039

Ftse Mib Future

25.210

S&P 500 Index

3.896,17.

Come regolarsi

I dati macroeconomici continuano a confermare quello che sembrerebbe l’orientamento delle Banche centrali. Si starà a monitorare i dati macroeconomici, ma al momento il rialzo dei tassi sembrerebbe finito in quanto l’inflazione tende a rientrare. La crescita rallenta ma in modo contenuto, e questo fattore non sembra minacciare gli utili aziendali che dovrebbero continuare a essere al rialzo moderato e con outlook positivo. Quindi, nonostante il forte rialzo dei tassi dell’ultimo anno, come ventilato da Powell nell’ultimo meeting della FED, si attenderà un atteraggio morbido dell’economia nel corso del 2023.

Il toro esce dal recinto preparandosi a un anno da capogiro incornando l’orso dei mercati!

Il peggio potrebbe essere alle spalle, ma di volta in volta si procederà all’analisi dello stato di fatto, e a trarre le conclusioni per il prossimo futuro.

Cosa attendere dalla prossima settimana?

Il minimo si dovrebbe formare lunedì (facendo iniziare le prime ore di contrattazione della settimana con un iniziale aggiustamento tecnico al ribasso), e il massimo nelle prime ore di contrattazione di venerdì.

Il mese dovrebbe aver già formato il minimo, mentre il massimo dovrebbe formarsi negli ultimi giorni a ridosso del 31.

Quali sono i livelli da non rompere al ribasso per i prossimi giorni?

Dax Future

14.443

Eurostoxx Future

3.952

Ftse Mib Future

24.750

S&P 500 Index

3.778.

Si attende un rialzo settimanale intorno al 2,5%.