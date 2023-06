Villa in riva al mare a 55.000 euro in una delle destinazioni turistiche più cercate sul web

Una piccola villa in riva al mare è la soluzione perfetta per le vacanze. Anche se c’è una spesa iniziale da affrontare, si risolve il problema una volta per tutte. Soprattutto se la casa si trova in una località balneare tra le più gettonate sul web, come rivela un’indagine condotta da Federalberghi. Ecco dove.

Non un bilocale o un trilocale, ma una villa in riva al mare, una soluzione autonoma immersa nel verde in una regione che ha il sole tutto l’anno. Siamo in Puglia, nel Gargano, un angolo di paradiso di straordinaria bellezza.

Sul Gargano

Il Gargano è una Puglia diversa. Non il Salento o la costa jonica, ma uno sperone montuoso che scende a picco sul mare. Dalla costa si passa direttamente alla campagna e ci si inerpica fino ai mille metri della Foresta Umbra, con la tipica vegetazione di querce e lecci. I panorami sono unici. Lungo la costa troviamo dei piccoli borghi di pescatori, le mete ambitissime del turismo internazionale. Qui c’è un’offerta immobiliare vasta e diversificata, dove è possibile scovare soluzioni interessanti.

Un villino a Vieste

Una villetta singola con giardino è in vendita a Vieste a 55.000 euro, all’interno di un residence, a sette chilometri dalla spiaggia del Castello, detta anche del Pizzomunno per la presenza di un monolite di pietra calcarea alto 25 metri. 70 mq di superficie su un unico piano con 500 mq di giardino esterno indipendente. L’immobile dispone di un’ampia veranda coperta ed è situato all’interno del Parco Nazionale del Gargano. Vieste è uno dei piccoli e pittoreschi paesi situati lungo la costa, con le sue casette bianche e le strette viuzze del centro storico. Sulla sua spiaggia di sabbia finissima sventola la Bandiera Blu. L’immobile è in vendita sul sito Idealista.it.

Una villetta a Mattinata

Sempre sullo stesso sito è in vendita una casa indipendente a 55.000 euro, che si trova sulla provinciale che va da Vieste a Mattinata. L’immobile è in splendida posizione panoramica vicino alla spiaggia di Vignanotica, un’altra perla del Gargano. La spiaggia è protetta da faraglioni di calcare bianchissimo e vi si arriva attraverso un sentiero circondato dalla vegetazione che ha un nome romantico: si chiama infatti il sentiero dell’amore. Il panorama è mozzafiato. La casa ha una superficie di 75 mq su un unico piano e dispone di un terrazzo, di giardino, di aria condizionata e persino di un caminetto.

Una villa in riva al mare a Manfredonia

Alla fine dello sperone, a Manfredonia, è in vendita sul sito Immobiliare.it una villetta unifamiliare all’interno di un villaggio turistico, a 200 metri dal mare. L’immobile ha l’accesso personale e dispone di un ampio terrazzo, di un balcone, del posto auto assegnato e di un giardino privato. Inoltre è già arredato. È in vendita a 52.000 euro.

Se si ama la privacy, si può invece optare per un villino alla periferia della città, in vendita sullo stesso sito. Si tratta di una casa di 70 mq immersa nel verde di un grande giardino di 1500 mq., con vista panoramica. L’immobile dispone di due verande di 20 mq e di un barbecue affiancato al forno a legna. Inoltre è parzialmente arredato. È in vendita a 59.000 euro. Manfredonia è una vivace cittadina con spiagge prevalentemente sabbiose in cui si alternano tratti attrezzati e tratti liberi.

