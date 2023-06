Nessun movimento è sempre direzionale, nè al rialzo e nemmeno al ribasso. Ci devono essere fasi di pausa a volte brevi, altre più lunghe, altrimenti verrebbero raggiunti degli eccessi che sarebbe poi difficili da smaltire. Solitamente i mercati decidono di prendere una pausa quando raggiungono livelli (resistenze/supporti) che in passato hanno rappresentato livelli nodali, o che in quel momento potrebbero esserlo perchè si è in attesa di un dato economico, un meeting di una Banca centrale, ecc. Da ieri, in base ai nostri calcoli previsionali potrebbe essere iniziata una pausa di qualche giorno per i mercati. Il motiivo?

Resistenze del 2022

Un massimo viene segnato quando in quel punto la forza venditori supera la compratori. Un minimo, quando la forza compratori supera la venditori. In quei punti poi, ogni volta che i mercati torneranno faranno delle valutazioni: si andrà questa volta oltre, o non ce ne sono le condizioni?

Siamo giunti proprio a punti come questi, dove i mercati europei sono a ridosso dei massimi del 2022, mentre quelli americani hanno appena superato quelli dell’agosto dello stesso anno.

Intorno a questi livelli potrebbe scattare una correzione? Non crediamo a movimenti di ritracciamento superiori a 1/2% rispetto ai livelli attuali, e crediamo invece probabile che entro il 22 giugno si possano ricostruire le basi per ripartire al rialzo.

Pausa di qualche giorno per i mercati: fino a dove e cosa dobbiamo monitorare?

Alle ore 16.37 della seduta di contrattazione del giorno 20 giugno leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

16.255

Eurostoxx Future

4.369

Ftse Mib Future

27.750

S&P500

4.369,84.

Il movimento ribassista in corso dovrebbe durare fino a questo giovedì, altrimenti potrebbe portarsi fino al 30 giugno.

Cosa invece dovrà preoccupare?

Un chiusura di seduta giornaliera inferiore ai seguenti livelli:

Dax Future

16.034

Eurostoxx Future

4.302

Ftse Mib Future

27.045

S&P500

4.291.

Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

Lettura consigliata

Viso fresco e riposato come a 20 anni? Facile con queste 6 semplicissime azioni ogni sera prima di dormire