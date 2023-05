L’isola dove comprare casa con giardino a 59.000 euro a un passo da spiagge bianche e mare blu

Chi non ha mai sognato di avere una casa con giardino? Uno spazio verde in cui cenare all’aperto in estate o sedersi a prendere il sole, pieno di piante profumate. Magari vicino al mare, a un passo da spiagge assolate e acque trasparenti. Ecco dove cercare per non spendere una fortuna.

Pensi che le case al mare con giardino siano una prerogativa dei ricchi? In genere è così. Si tratta infatti di abitazioni molto richieste e per questo abbastanza costose. Ma le eccezioni non mancano, perché l’offerta immobiliare è molto ampia e trovare delle occasioni è sempre possibile, nel nostro Paese che è circondato dal mare.

L’isola dove comprare casa a tre minuti dalla spiaggia

Bisogna scendere lungo lo Stivale e andare a sud dove le coste si estendono per chilometri e i prezzi sono più bassi, persino sulle isole. Sull’isola di Vulcano, nelle Eolie, è in vendita un trilocale a 59.000 euro. Si tratta di un immobile situato all’interno di un complesso residenziale con piscina, circondato da un giardino di 20.000 mq. È già arredato e dotato di garage e di accesso per disabili. In soli tre minuti si raggiunge la spiaggia. A Vulcano si arriva in traghetto o in aliscafo da Milazzo, ma anche da Reggio Calabria, Messina, Palermo o Napoli. È un’isola di una bellezza singolare con le spiagge di sabbia nera e l’odore di zolfo che impregna l’aria per via delle pozze di fanghi naturali. Piscine termali a cielo aperto in cui immergersi per dare alla pelle la morbidezza del velluto. È questa l’isola dove comprare casa. L’immobile è in vendita sul sito Immobiliare.it.

Prezzi ancora più accessibili

Chi cerca una casa sul mare con giardino a prezzi ancora più accessibili deve spostarsi in Calabria. Sul golfo di Taranto, lungo il litorale ionico, è in vendita sul sito Idealista.it un bilocale di 40 mq a 35.000 euro. L’immobile è situato nel Comune di Cassano all’Ionio, sui Laghi di Sibari, in provincia di Cosenza. Si trova all’interno di un residence dotato di ampie aree verdi. Dispone di un terrazzo e di un balcone con affaccio panoramico sulla darsena. I Laghi di Sibari costituiscono un complesso residenziale nato negli anni ’70 e composto da quattro penisole. La spiaggia si snoda per oltre due chilometri su acque trasparenti. Il contesto naturalistico è meraviglioso. Alle spalle il Massiccio del Pollino, di fronte acque cristalline e spiaggia di sabbia finissima.

Una metratura maggiore

Chi ha bisogno di una metratura maggiore deve spostarsi lungo il litorale salentino dove è in vendita, sul sito Idealista.it, un villino di 90 mq a 65.000 euro. L’immobile, che dispone di un ampio giardino retrostante di 115 mq, si trova nella marina di Casalabate. Considerate le dimensioni è adatto a una famiglia numerosa. Casalabate dista circa 20 km da Lecce e dall’aeroporto di Brindisi. Questo angolo della Puglia è meraviglioso. Lunghe spiagge sabbiose che si snodano incontaminate per chilometri, il mare limpido e trasparente. A cui aggiungere la ricchezza della tradizione e la bellezza di città d’arte come Lecce.

(*n.d.r. Informazioni degli annunci immobiliari riportate a titolo gratuito. Non si risponde a nessun titolo per il contenuto delle stesse.)