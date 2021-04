È un piacere scoprire che è possibile massimizzare la produzione di ortaggi diminuendo gli sforzi fisici. È quanto vuole dimostrare la Redazione di ProiezionidiBorsa con questa mini-guida che spiega come potare le zucchine ed evitare azioni che inconsapevolmente danneggiano la produzione. Compiere questo gesto risolve tanti problemi delle zucchine che crescono senza produrre frutti e che invadono l’orto. Esso diventerà un’abitudine una volta compreso il perché. Ecco allora subito tutto ciò che bisogna sapere.

Un’operazione preliminare

La zucchina è una pianta a foglia larga e con lo stelo piuttosto lungo. Tende a crescere a forma di cespuglio e spesso invade gli orti con la sua crescita smisurata. Non sempre però questo comporta anche la maturazione di un gran numero di frutti da raccogliere e gustare a tavola.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco allora che interviene la potatura e che compiere questo gesto risolve tanti problemi delle zucchine che crescono senza produrre frutti. Bisogna innanzitutto sempre eliminare gran parte dei giri inferiori della pianta. Questo serve a mantenerla pulita ma svolge anche un gran numero di azioni benefiche per il raccolto.

Potatura a vortice

Eliminare periodicamente e con costanza le ultime cime della pianta è fondamentale. Queste marcirebbero ugualmente e creerebbero solo confusione nell’orto. Ma potando gli zucchini in questo modo la pianta tende a crescere a vortice e a girare su se stessa.

Questo rende l’orto molto più ordinato e stimola la produzione dei frutti. Le zucchine infatti crescono nella parte superiore della pianta e non in quella inferiore. Un’operazione è però fondamentale e troppo spesso trascurata. Ecco subito di cosa si tratta.

Taglio a tronco

Ognuno ha la propria tecnica di potatura ma un aspetto è fondamentale. Bisogna sempre tagliare la cima esattamente alla giuntura del tronco. Lasciando qualche centimetro di anello è possibile che batteri o afidi trovino in questa scanalatura un rifugio sicuro.

Il danneggiamento della pianta è inevitabile. Bisogna sempre tagliare esattamente “a tronco”, senza lasciare cioè residui delle cime. Ma ecco una soluzione anche per piantagioni più piccole.

Piantagione da balcone

In questo caso consigliamo di usare una canna o un piccolo bastoncino da inserire nel terreno. Far crescere la pianta in verticale è molto utile per piantagioni in vaso da balcone. La tecnica di potatura è la stessa e agevolerà la crescita in verticale. Un consiglio però: bisogna raccogliere i frutti quando sono ancora piccoli. La crescita in verticale impedisce alle zucchine di maturare troppo e queste cadono per il peso e la gravità.

Riciclo degli scarti

È possibile mettere a compostare le foglie e i residui di potatura. Le ragioni sono le stesse indicate in questo precedente articolo che ne illustra anche i vantaggi.