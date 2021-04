Questo paio di scarpe sono il nuovo trend di TikTok. Le stanno acquistando e provando tutti. Simpatiche e funzionali, ci fanno un po’ tornare bambini. Ma nel frattempo sono davvero utili per rimanere in forma. Se stiamo stanchi delle solite sneakers, fanno proprio per noi!

La nuova moda del momento sono delle scarpe che con un gesto diventano perfette per scolpire gambe e glutei

Queste nuove scarpe sono un ibrido tra sneakers e pattini a rotelle. Con un solo gesto si trasformano da semplici e comode scarpe da ginnastica, in pratici pattini. Nell’ultimo periodo si è vista un’impennata nella vendita dei pattini a rotelle e rollerblade. Questo perché sono perfetti per chi vuole fare movimento senza fare esercizi o cardio. Non serve essere super pratici, soprattutto per i pattini con le rotelle. Ma già solo un chilometro percorso sulle rotelle fa attivare un sacco di muscoli. Sia i pettorali, che quelli addominali ma soprattutto glutei e quadricipiti. Sul retro di ogni scarpa c’è un pulsante. Premendolo semplicemente con la punta dell’altra scarpa si rilasceranno le ruote. Alcuni modelli permettono anche di bloccarle. Così quando non vogliamo usare le rotelle, non c’è il rischio che si aprano per sbaglio!

Ma dove si trovano?

È possibile trovarli ovunque sul web. Ma sono davvero un paio di scarpe molto divertenti e utili. In questo modo si può alternare una bella passeggiata ad una corsetta sui pattini. Sono perfette per le piste ciclabili. E non c’è bisogno di essere esperti, si può cominciare pian piano. E fare dell’allenamento per i nostri glutei divertendosi davvero.

Ecco la nuova moda del momento sono delle scarpe che con un gesto diventano perfette per scolpire gambe e glutei. Perché non provare? Il bello è che sono adatte a tutte le età. Anzi, sono anche un modo per sentirsi di nuovo giovani.

