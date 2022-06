Chiunque abbia avuto un cane, sa quanto lo stesso possa arricchire positivamente la vita di ognuno. In realtà ne è a conoscenza anche chi non ha mai avuto modo di adottarne uno, pur desiderandolo ardentemente.

In particolare, un amico a 4 zampe può sensibilizzare i bambini che ci vivono a contatto e insegnare loro, da subito, l’amore per gli animali.

Allo stesso tempo, avere un cane può essere un conforto amorevole anche per coloro ormai in pensione e magari annoiati dalla routine quotidiana.

Nel momento in cui lo si adotta bisognerà però valutare una razza tranquilla che possa essere adatta.

Un particolare incrocio

È poco conosciuto, ma è una compagnia ideale per bambini e anziani questo cane davvero particolare. Si tratta di una razza ottenuta da un incrocio, precisamente dal morbido Chow Chow e dallo Spitz, nonché dal Samoiedo. Gli stessi infatti hanno dato vita all’Eurasier, cane di taglia media e dall’aspetto davvero tenero.

Ciò che subito si nota è il suo bel musetto scuro, leggermente arrotondato che risalta sul suo viso.

Il viso ha una forma che ricorda quello di una volpe o di un lupo, ma più tondeggiante. Ugualmente le orecchie appuntite.

Il pelo è di lunghezza media e può variare molto nel colore del manto. Può essere nero, rossiccio o marrone, nonché ricco di sfumature. Solitamente porta la sua coda lunga, ma assottigliata e arricciata al termine del dorso.

Compagnia ideale per bambini e anziani questo cane di taglia media che abbaia poco e vive bene in appartamento

L’Eurasier è un cane che si lega particolarmente all’uomo ed è molto affettuoso. Inoltre ha un’indole tranquilla ed equilibrata, il che lo rende adatto ai bambini. Naturalmente ciò non vorrà dire non sorvegliarli in sua presenza, perché ricordiamoci che i bambini sono imprevedibili e il cane può pur sempre reagire.

È intelligente e ubbidiente, ma richiede comunque fermezza perché sa essere molto testardo.

Nei confronti degli estranei è tollerante, ma tende a stare sempre in guardia. Non è uno di quei cani inclini ad abbaiare senza necessità, ma se serve non esita a farlo.

C’è da tenere presente che è molto attaccato ai padroni e, dunque, farà di tutto per proteggerli.

L’Eurasier è il classico cane da appartamento che ama stare in compagnia, non particolarmente dinamico. Sarà necessario però farlo passeggiare quotidianamente per mantenerlo in forma.

Si adatta bene anche al giardino ed è socievole anche con altri possibili animali domestici.

Il suo pelo richiede una certa attenzione nella toelettatura, a differenza di qualche altro cane che non perde pelo.

Sebbene sia poco diffuso nel nostro Paese, è un cane che saprà farsi facilmente spazio nel cuore di chiunque grazie alla sua dolcezza.

Lettura consigliata

Perde poco pelo e non sbava questo cane dolcissimo, compagnia perfetta per pensionati e bambini anche in appartamento