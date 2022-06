“Anche se la paura avrà sempre più argomenti, tu scegli sempre la speranza”. Una bella frase del filosofo e scrittore dell’antica Roma, Seneca. Questo perché in effetti proprio nella speranza dell’oroscopo, molti di noi ripongono assoluta fiducia. Soprattutto quando leggere le stelle diventa ancora più leggero, mentre siamo sotto l’ombrellone, a goderci il relax delle ferie. Meglio se il nostro oroscopo ci dirà che saremo fortunati, pazienza se accadrà il contrario. Perché almeno nel periodo delle ferie, nulla o quasi dovrà scalfire il meritato relax, dopo un anno di duro lavoro. Ecco, allora che, dopo aver visto quale sarà il segno più fortunato dell’intera estate, andremo oggi a vedere l’outsider di luglio.

Finalmente un periodo radioso e illuminato per il Sagittario

Solitamente il Sagittario è un segno che attende i cambiamenti del proprio destino senza farsi prendere dal panico. Solitamente aspetta in riva al fiume, come dice il proverbio cinese, senza che gli avvenimenti negativi lo travolgano. E, proprio in virtù di questa filosofia, ecco che finalmente luglio potrebbe portare una serie di notizie positive a questo segno. Tra Ariete e Toro super fortunati ecco spuntare a sorpresa il Sagittario, in grado veramente di portare a casa un mese da ricordare per sempre. Dietro questi 31 giorni di fortuna ci sarebbe lo stesso Giove, in grado di comandare a bacchetta il destino delle stelle e dei pianeti. Attenzione che non dovrebbero arrivare solo buone notizie economiche, ma anche qualche stravolgimento positivo in amore.

Tra Ariete e Toro super fortunati ecco spuntare a sorpresa il segno che potrebbe guadagnare una caterva di soldi e ricevere infinite sorprese

Partiamo proprio da quest’ultimo aspetto, per sottolineare che potrebbe essere un momento decisivo per trasformare un rapporto normale in uno stabile e duraturo. Le stelle favorirebbero il fascino del Sagittario unito alla passione e al desiderio di creare qualcosa di solido. Proprio questa forza interiore non verrà trasmessa solo al partner, ma anche all’ambiente lavorativo. La fortuna non arriverà da sola e fine a se stessa, ma legata alla professione. I progetti e i programmi fatti nei mesi scorsi troveranno finalmente terreno fertile in una riunione col proprio superiore. Che, si renderà finalmente conto del talento e della professionalità del Sagittario, proponendogli aumenti remunerativi e di carriera.

