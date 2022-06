Molti italiani soffrono di herpes anche d’estate non solo per lo stress ma anche per questo errore gravissimo che farebbero in tanti

Se pensavamo che l’herpes potesse venire solo d’inverno e col freddo allora è meglio assolutamente ricrederci. Testimonianza ne sono tutte quelle persone che troviamo in coda in farmacia, magari mentre ce ne stiamo in vacanza al mare. Perché se è vero che l’herpes si troverebbe favorito dallo stress, sarebbero anche le radiazioni solari a favorirne la comparsa. Come vedremo infatti in questo articolo, grazie ai documenti e ai testi degli esperti, il famoso herpes labiale troverebbe un valido alleato nel caldo e nel sole. Per questo motivo andremo a vedere come cercare di combatterlo e a quali fattori esterni dovremmo essere maggiormente attenti. Così come sarebbe importantissimo adottare questo sistema protettivo anche per un’altra zona fondamentale del nostro corpo.

Cosa lo provoca anche d’estate

Molti italiani soffrono di herpes anche d’estate e dovrebbero tenere conto quindi della forza dei raggi ultravioletti e soprattutto delle raccomandazioni degli esperti. Abbiamo personalmente sentito una farmacista rispondere al cliente e spiegare il motivo per il quale l’herpes potrebbe riproporsi anche in estate. Tra le tante cause potrebbe esserci un’esposizione sbagliata al sole. Sia in termini di orari, che in fatto di mancanza di protezioni. Sarebbero infatti ancora troppe le persone che prendono il sole, soprattutto quando sono in vacanza, dimenticandosi i consigli di base. Quindi come primissima cosa ci sarebbe quella di usare sempre e comunque la protezione e negli orari in cui il sole scotta meno. Questo perché i raggi ultravioletti, che tra l’altro sono sempre più forti e intensi, abbasserebbero le difese immunitarie. Con la logica e semplicissima conseguenza che il virus dell’herpes si troverebbe a combattere contro delle difese limitate e molto più deboli.

Una delle cose che non dobbiamo fare assolutamente se vogliamo toglierci di torno l’herpes labiale il più velocemente possibile è quello di ascoltare i consigli popolari. Rivolgiamoci invece al farmacista, alla Guardia medica, al dottore e al dermatologo. Anche perché prima interverremo e prima eviteremo conseguenze sgradevoli e dolorose, considerando magari anche che siamo in vacanza. Saranno quindi solo gli specialisti che ci consiglieranno probabilmente dei farmaci antivirali che andranno a combattere più velocemente l’infezione. Visto che, da sola invece non sarebbe in grado di essere sconfitta autonomamente dal nostro organismo. Il trattamento degli impacchi freddi sulla zona colpita sarebbe un sistema valido ma solo per lenire temporaneamente il dolore. Così come usare dei cubetti di ghiaccio passandoli sull’herpes stesso, magari avvolti in un fazzoletto.

