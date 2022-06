Molto amate ed apprezzate da Coco Chanel, che le definiva l’ultima frontiera dell’eleganza, tornano di moda ed anche con grande imponenza le décolleté con cinturino sul tallone, meglio conosciute con il nome di slingback.

Queste scarpe, che possono essere a punta, squadrate, con tacco basso, stiletto, con lacci alla caviglia e senza, sono il must have indiscusso di questa stagione.

Apprezzatissime per la versatilità e la comodità, ma soprattutto perché si adattano a tutti i look, da quello casual con Tshirt e pantaloncini ad abiti lunghi e da cerimonia.

Comodissime e raffinate queste scarpe dell’estate 2022 che stanno bene con vestitini, pantaloncini, jeans e Tshirt

Le slingback sono in grado di rendere ogni look unico ed inimitabile. Infatti sono il modo giusto per osare quel tanto che basta per dare ad ogni outfit uno stile unico e indimenticabile.

Di grande tendenza tra le più grandi case di moda, come Prada e Gucci, ma anche riprodotte dai brand low cost, le slingback sono sinonimo di stile e glamour.

Per l’estate 2022 a regnare sono le slingback nella versione colorata o decorata con microcristalli. Da indossare nei colori accesi come l’arancio, il verde e il fucsia, ma anche molto gettonate nella versione nude. Una calzatura estremamente eclettica e moderna, davvero versatile, è un vero e proprio inno all’esplorazione ed è perfetta per originare look inimitabili.

Come avere piedi di velluto

L’unica raccomandazione prima di indossarle è quella di prendersi cura dei propri piedi. Infatti, essendo una scarpa semiaperta e che richiama molta attenzione su questa parte del corpo, non possiamo non averne cura. Per farlo non è sempre necessaria una pedicure accurata, che comunque andrà fatta, l’importante è tenere ben idratata la pelle, soprattutto quella del tallone, che non dovrà apparire screpolata e secca.

Curiosità modaiole

Le slingback originariamente erano considerate nell’immaginario comune delle scarpe da femme fatale, infatti erano sfoggiate solo da pin up e starlette. È solo nel 1957, quando la famosissima stilista Coco Chanel le ripropone nelle sue collezioni, che diventano uno dei modelli di scarpe più amati ed apprezzati a cui nessuna donna può rinunciare. A renderle così uniche e raffinate è la presenza del cinturino, un piccolo dettaglio che trasforma queste scarpe in un’arma di seduzione.

Ebbene, sono comodissime e raffinate queste scarpe dell’estate 2022 che non dovranno assolutamente mancare nell’armadio delle donne in questa stagione.

