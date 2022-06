Quando ci vogliamo concedere una serata rilassante o un tranquillo pomeriggio sul divano a leggere o a guardare i film, a tutti viene voglia di uno stuzzichino. Insomma, ci serve qualcosa di veloce ma allo stesso tempo gustoso, da poter mangiare senza coltello e forchetta.

Non per niente, quando si va al cinema lo snack per eccellenza è una confezione maxi di popcorn. Spesso, però, ci dimentichiamo che possiamo ottenere anche di meglio comodamente a casa. Anche questa che proporremo oggi, ad esempio, è una ricetta che si realizza con pochissimi ingredienti e il risultato ci lascerà a bocca aperta.

Ingredienti

Mais per popcorn 150 g;

burro salato 100 g;

olio di semi di girasole 20 g;

miele millefiori 40 g;

zucchero 200 g;

bicarbonato 4 g.

Cosa mangiare quando vogliamo sgranocchiare qualcosa sul divano guardando un bel film

Cominciamo versando un filo d’olio in una padella antiaderente con coperchio e bordi alti. Aggiungiamo subito il mais secco e accendiamo il fornello. Posizioniamolo al massimo e mettiamo il coperchio. Dopo pochissimi minuti cominceranno a scoppiare i primi chicchi, trasformandosi in popcorn. Facciamoli saltare in padella e abbassiamo la fiamma.

Quando ci renderemo conto che il mais ha smesso di scoppiettare, allora i nostri popcorn saranno pronti. Basti pensare che per arrivare a questo punto ci vogliono spesso meno di 10 minuti. Certo, potremmo mangiarli così al naturale, ma l’aggiunta di pochi altri ingredienti li porterà a un altro livello.

Rimuoviamo i popcorn dalla padella e mettiamoci dentro, invece, lo zucchero insieme al burro e al miele. Riaccendiamo il fornello a fiamma vivace e in soli due minuti burro e miele si saranno fusi perfettamente con lo zucchero. Aspettiamo qualche altro minuto, finché il composto comincerà a creare una schiumetta e il colore del caramello. Abbassiamo la fiamma e aggiungiamo il bicarbonato, continuando a mescolare con energia. Rimettiamo i popcorn in padella solo quando avremo ottenuto una consistenza densa e appiccicosa e rigiriamoli con un mestolo.

Quando saranno completamente coperti di caramello, spegniamo il fornello e trasferiamo i popcorn. Possiamo metterli direttamente in una ciotola o distribuirli su una teglia foderata, così che non si attacchino troppo fra loro. Appena si saranno raffreddati abbastanza per poterli toccare, siamo pronti a gustare il nostro spuntino casalingo, ma buono come al cinema.

Ecco, quindi, cosa mangiare quando vogliamo qualcosa di sfizioso e veloce da godersi da soli o in compagnia, comodamente seduti sul divano.

