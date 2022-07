Possiamo fotografare monumenti e mangiare nei migliori ristoranti di pesce non lontano da Roma in queste località romantiche circondate dal mare

Non sono tanti i posti in cui poter fare il bagno all’ombra di un castello medioevale sfruttando la bellezza del mare e la vicinanza con una grande città. A pochi chilometri da Roma ci sono 3 posti che possono darci molti spunti se vogliamo organizzare una gita senza rimanere intrappolati nel via vai caotico che caratterizza le strade intorno alla Capitale. I fondali del mare di Santa Severa sono ricchi di flora e fauna ideali per immersioni e sport acquatici.

Il castello di Santa Severa si trova nella costa nord di Roma in una posizione privilegiata. Santa Severa è una frazione del comune di Santa Marinella. Nella zona troviamo il borgo medioevale, la Rocca, la torre Saracena e la Chiesa paleocristiana. Se decidiamo di trattenerci per il tramonto, possiamo godere di scorci romantici che non sarebbe male bagnare con varie tipologie di vino. Non mancano le proposte e le rassegne enogastronomiche. L’Isola del Pescatore e la Carretta sono ai primi posti delle segnalazioni di Tripadvisor per quanto riguarda i ristoranti in cui mangiare buon pesce.

Viste da non perdere

Possiamo fotografare monumenti e mangiare nei migliori ristoranti della costa a nord di Roma nella località di Santa Marinella, un comune che si trova a pochi chilometri dalla capitale. Il mare è bellissimo, troviamo insenature e rocce e molti turisti si fermano fino a tarda ora per ammirare i tramonti. La sera ci sono numerose strutture, bar e locali in cui fare l’aperitivo come il Bar Maiorca oppure ristoranti in cui mangiare il pesce, come Al Molo 21 che si affaccia sul mare, Il Bettolino che è a conduzione familiare o il Barracuda che ha un panorama mozzafiato.

Il castello degli Odescalchi, Villa Bettina e gli Antichi Ponti Romani della via Aurelia sono solo alcuni monumenti da non perdere. Un posto molto suggestivo, poi, è la Villa Romana delle Grottacce che si trova un su promontorio a picco sul mare. Le passeggiate in spiaggia in questa zona sono veramente rilassanti, il clima ventilato della costa tiene lontano il caldo della città e la vista del castello è molto suggestiva.

Possiamo fotografare monumenti e mangiare nei migliori ristoranti di pesce non lontano da Roma in queste località romantiche circondate dal mare

La vicinanza con Roma e la presenza del porto, invece, rendono Civitavecchia una località molto conosciuta, ma i dintorni sono tutti da scoprire. Le cose da vedere sono tantissime. La zona del porto è caratteristica ed è importante dal punto di vista commerciale e culturale. Il Pirgo è la spiaggia più frequentata, la sabbia si mischia ai sassolini ed è comoda da raggiungere. La Frasca, invece, è rocciosa ma l’acqua è più chiara, si trova più a Nord rispetto al centro e si trova facilmente un posto in cui stendere l’asciugamano.

Se vogliamo visitare un vero monumento conosciuto di Civitavecchia non perdiamoci le Terme Taurine costruite dall’imperatore Traiano. Il costo del biglietto per l’entrata è di 6 euro. Le terme di Ficoncella sono un altro posto da non perdere assolutamente. Le vasche termali sono state restaurate e ci permetteranno di trascorre qualche ora di relax. Si possono visitare anche la sera per un costo di 5 euro. Se vogliamo mangiare dell’ottimo pesce possiamo prenotare al ristorante Il Delfino oppure al Giusto Gusto.

Lettura consigliata

